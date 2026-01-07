गुरुग्राम में बिना सेफ्टी हार्नेस पेंटिंग कर रहे दो मजदूर 5वीं मंजिल से गिरे, 1 की मौत, ठेकेदारों पर FIR दर्ज

गुरुग्राम के सेक्टर-42 में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, दोनों मजदूर एक इमारत की पांचवीं मंजिल पर पेंटिंग का काम कर रहे थे. आरोप है कि काम के दौरान उन्होंने कोई भी सुरक्षा उपकरण या सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना था, जिस कारण यह हादसा हुआ.

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कालेशर गांव निवासी अवधेश निषाद के रूप में हुई है. घायल मजदूर का नाम रण विजय बताया गया है. हादसे के बाद दोनों को नीचे गिरा हुआ देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल रण विजय को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

भाई की शिकायत पर लापरवाही का केस दर्ज

इस मामले में मृतक अवधेश निषाद के भाई आकाश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आकाश ने बताया कि मंगलवार को उसका भाई अवधेश और रण विजय सेक्टर-42 स्थित एक इमारत की दीवार पेंट करने गए थे. काम के दौरान दोनों अचानक पांचवीं मंजिल से नीचे गिर गए, जिससे अवधेश की मौके पर ही मौत हो गई.

आकाश का आरोप है कि पेंटिंग का ठेका ठेकेदार अतुल ने लिया था, जिसने आगे यह काम तवरेज आलम को सौंप दिया था. दोनों ठेकेदारों ने मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के ऊंचाई पर काम करने के लिए भेजा, जो हादसे की बड़ी वजह बनी.

दो ठेकेदारों पर एफआईआर, जांच जारी

पुलिस ने आकाश की शिकायत के आधार पर सुषांत लोक थाना में लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है. दोनों ठेकेदारों अतुल और तवरेज आलम को इस मामले में नामजद किया गया है. पुलिस का कहना है कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि काम के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया और मजदूरों को बिना सेफ्टी उपकरण के ऊंचाई पर काम करने के लिए क्यों लगाया गया.

