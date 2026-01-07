scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरुग्राम में बिना सेफ्टी हार्नेस पेंटिंग कर रहे दो मजदूर 5वीं मंजिल से गिरे, 1 की मौत, ठेकेदारों पर FIR दर्ज

गुरुग्राम के सेक्टर-42 में पेंटिंग के दौरान एक मजदूर की पांचवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कलेसर गांव निवासी अवधेश निषाद के रूप में हुई है. पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर दो ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की है. मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
लापरवाही ने ली मजदूर की जान!(Photo: Representational)
लापरवाही ने ली मजदूर की जान!(Photo: Representational)

गुरुग्राम के सेक्टर-42 में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, दोनों मजदूर एक इमारत की पांचवीं मंजिल पर पेंटिंग का काम कर रहे थे. आरोप है कि काम के दौरान उन्होंने कोई भी सुरक्षा उपकरण या सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना था, जिस कारण यह हादसा हुआ.

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कालेशर गांव निवासी अवधेश निषाद के रूप में हुई है. घायल मजदूर का नाम रण विजय बताया गया है. हादसे के बाद दोनों को नीचे गिरा हुआ देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल रण विजय को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: एक महीने तक जिंदगी से जंग, फिर हार गया रसोइया... गुरुग्राम में गलत दिशा में दौड़ी SUV ने ली जान

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)
मातूराम हलवाई फायरिंग केस में बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा गैंग का शार्पशूटर अरेस्ट
Gurugram Police
महिला ने कैब ड्राइवर को घंटों शहर में घुमाया, किराया मांगा तो झूठे केस में फंसाने की दे डाली धमकी
गुरुग्राम में सड़क पर शव मिलने से हड़कंप
dead body found
लहूलुहान हालत में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप, निकला था वॉक पर
नोएडा से मोहाली तक.... रेडी-टू-मूव नहीं, अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्यों निवेश कर रहे हैं लोग

भाई की शिकायत पर लापरवाही का केस दर्ज

इस मामले में मृतक अवधेश निषाद के भाई आकाश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आकाश ने बताया कि मंगलवार को उसका भाई अवधेश और रण विजय सेक्टर-42 स्थित एक इमारत की दीवार पेंट करने गए थे. काम के दौरान दोनों अचानक पांचवीं मंजिल से नीचे गिर गए, जिससे अवधेश की मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement

आकाश का आरोप है कि पेंटिंग का ठेका ठेकेदार अतुल ने लिया था, जिसने आगे यह काम तवरेज आलम को सौंप दिया था. दोनों ठेकेदारों ने मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के ऊंचाई पर काम करने के लिए भेजा, जो हादसे की बड़ी वजह बनी.

दो ठेकेदारों पर एफआईआर, जांच जारी

पुलिस ने आकाश की शिकायत के आधार पर सुषांत लोक थाना में लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है. दोनों ठेकेदारों अतुल और तवरेज आलम को इस मामले में नामजद किया गया है. पुलिस का कहना है कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि काम के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया और मजदूरों को बिना सेफ्टी उपकरण के ऊंचाई पर काम करने के लिए क्यों लगाया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement