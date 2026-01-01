scorecardresearch
 
न्यू ईयर पार्टी के नाम पर ठगी, गुरुग्राम में डांसिंग पार्टनर दिलाने का झांसा देकर युवक को लूटा

गुरुग्राम में न्यू ईयर पार्टी के लिए डांसिंग पार्टनर दिलाने के नाम पर एक युवक से लूट की वारदात सामने आई है. इंटरनेट के जरिए मिले नंबर पर संपर्क करने पर युवक को कार में बैठाकर पीटा गया और मोबाइल और कैश छीन ली. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है. पुलिस के मुताबिक, एक युवक राजस्थान के अलवर स्थित कॉलेज का एमबीए छात्र है.

लूट के दो आरोपी गिरफ्तार (Photo: Representational )
लूट के दो आरोपी गिरफ्तार (Photo: Representational )

हरियाणा के गुरुग्राम में नए साल की पार्टी के लिए डांसिंग पार्टनर दिलाने के नाम पर ठगी और लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में तीन युवकों ने एक 26 साल के युवक को अपने जाल में फंसाकर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवक ने न्यू ईयर पार्टी के लिए डांसिंग पार्टनर की तलाश के दौरान इंटरनेट पर एक नंबर देखा. इस नंबर पर संपर्क करने पर उसे आश्वासन दिया गया कि 31 दिसंबर को पार्टी के लिए 'डांसिंग पार्टनर' उपलब्ध कराई जाएगी. हालांकि, उससे कहा गया कि लड़की से मिलने के लिए दो दिन पहले गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में आना होगा.

डांसिंग पार्टनर के नाम पर जाल, कार में बैठाकर लूट

निर्धारित समय पर जब युवक वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि एक कार में तीन युवक करण, भावेश और विशाल बैठे हुए थे. शिकायत के अनुसार, करण ने उसे यह कहकर कार में बैठने को कहा कि डांसिंग पार्टनर कुछ ही देर में आने वाली है. युवक उनकी बातों में आ गया और कार में बैठ गया.

कार में बैठते ही विशाल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और इसके बाद करण और विशाल ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया. इसके बाद पीड़ित के मोबाइल से ऑनलाइन बैंक ट्रांजेक्शन कर 7,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए गए. इसके अलावा, पर्स से 1,500 रुपये नकद भी लूट लिए गए.

दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

मारपीट और लूटपाट के बाद आरोपी युवक को एक सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए. किसी तरह पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर सेक्टर 29 पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशाल (21) और एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि करण अभी फरार है. पुलिस के मुताबिक, एक युवक राजस्थान के अलवर स्थित कॉलेज का एमबीए छात्र है.

 

---- समाप्त ----
