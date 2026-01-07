गुरुग्राम: 40 राउंड फायरिंग और 2 करोड़ की रंगदारी केस में बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा गैंग का शार्पशूटर अमन भैंसवाल अरेस्ट

हरियाणा एसटीएफ ने मातूराम हलवाई से जुड़े फायरिंग और जबरन वसूली के सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. रोहित गोदारा–हिमांशु भाऊ गैंग के शार्पशूटर अमन भैंसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, अमन भैंसवाल गैंगस्टर रोहित गोदारा का खासमखास है और लंबे समय से संगठित अपराध में सक्रिय था. उसकी गिरफ्तारी को गैंग के नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है. एसटीएफ अब उससे जुड़े अन्य मामलों की भी गहन जांच कर रही है.

अमेरिका से डिपोर्ट कर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी

शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि सोनीपत निवासी अमन भैंसवाल जून 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका फरार हो गया था. उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद उसे अमेरिका से डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की गई.

डिपोर्ट होने के बाद जैसे ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 10 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.

मातूराम हलवाई शॉप पर हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग

दरअसल, यह मामला 21 जनवरी 2024 का है, जब गोहाना के मशहूर मातूराम हलवाई की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी. फायरिंग के दौरान बदमाशों ने पर्ची फेंककर दो करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की थी.

इस वारदात की जिम्मेदारी बाद में हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी. इसी घटना के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा और हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर अमन भैंसवाल का नाम सुर्खियों में आया था.

नेटवर्क खंगालने में जुटी एसटीएफ

सतीश बालन (आईजी STF हरियाणा) का कहना है कि अमन भैंसवाल से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों, फंडिंग और विदेश कनेक्शन को लेकर अहम जानकारी जुटाई जा रही है. इस गिरफ्तारी से संगठित अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

