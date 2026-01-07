scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरुग्राम: 40 राउंड फायरिंग और 2 करोड़ की रंगदारी केस में बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा गैंग का शार्पशूटर अमन भैंसवाल अरेस्ट

मातूराम हलवाई फायरिंग और रंगदारी मामले में हरियाणा एसटीएफ ने रोहित गोदारा–हिमांशु भाऊ गैंग के शार्पशूटर अमन भैंसवाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया और दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया. अमन पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और अवैध वसूली समेत 10 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)

हरियाणा एसटीएफ ने मातूराम हलवाई से जुड़े फायरिंग और जबरन वसूली के सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. रोहित गोदारा–हिमांशु भाऊ गैंग के शार्पशूटर अमन भैंसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, अमन भैंसवाल गैंगस्टर रोहित गोदारा का खासमखास है और लंबे समय से संगठित अपराध में सक्रिय था. उसकी गिरफ्तारी को गैंग के नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है. एसटीएफ अब उससे जुड़े अन्य मामलों की भी गहन जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: गोहानाः 2 दिन बाद गायब युवती की मिली लाश, परिजन बोले- 24 घंटे में न्याय नहीं मिला तो करेंगे सड़क जाम

सम्बंधित ख़बरें

Gurugram Police
महिला ने कैब ड्राइवर को घंटों शहर में घुमाया, किराया मांगा तो झूठे केस में फंसाने की दे डाली धमकी
गुरुग्राम में सड़क पर शव मिलने से हड़कंप
dead body found
लहूलुहान हालत में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप, निकला था वॉक पर
नोएडा से मोहाली तक.... रेडी-टू-मूव नहीं, अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्यों निवेश कर रहे हैं लोग
आरोपी की तलाश जारी.(Photo: Representational)
गुरुग्राम में SUV की टक्कर से घायल रसोइए ने एक महीने बाद तोड़ा दम

अमेरिका से डिपोर्ट कर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी

शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि सोनीपत निवासी अमन भैंसवाल जून 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका फरार हो गया था. उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद उसे अमेरिका से डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की गई.

डिपोर्ट होने के बाद जैसे ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 10 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.

Advertisement

मातूराम हलवाई शॉप पर हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग

दरअसल, यह मामला 21 जनवरी 2024 का है, जब गोहाना के मशहूर मातूराम हलवाई की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी. फायरिंग के दौरान बदमाशों ने पर्ची फेंककर दो करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की थी.

इस वारदात की जिम्मेदारी बाद में हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी. इसी घटना के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा और हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर अमन भैंसवाल का नाम सुर्खियों में आया था.

नेटवर्क खंगालने में जुटी एसटीएफ

सतीश बालन (आईजी STF हरियाणा) का कहना है कि अमन भैंसवाल से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों, फंडिंग और विदेश कनेक्शन को लेकर अहम जानकारी जुटाई जा रही है. इस गिरफ्तारी से संगठित अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement