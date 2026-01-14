scorecardresearch
 
प्रेमी के साथ दूसरी बार भागी पत्नी, दुखी पति ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान

गुरुग्राम में पत्नी के प्रेमी के साथ भाग जाने से दुखी एक व्यक्ति ने कथित तौर पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. महिला पहले भी एक बार घर छोड़कर भाग चुकी थी. मृतक ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ वीडियो बनाकर आत्महत्या की है.

प्रेमी के साथ भागी पत्नी, पति ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान (Photo: Representational image )
प्रेमी के साथ भागी पत्नी, पति ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान (Photo: Representational image )

दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां पत्नी के प्रेमी के साथ भाग जाने से दुखी एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक विक्रम ने सुसाइड से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने बहनोई  को भेजा और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया.

विक्रम के भाई रोहित कुमार ने जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उनके भाई की शादी मई 2015 में ऋतु देवी से हुई थी. 5 अक्टूबर 2025 को ऋतु अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी प्रिंस जाट उर्फ ​​विपिन के साथ भाग गई. उसने घर पर अपने जाने की सूचना देते हुए एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

 बाद में, ऋतु ने विक्रम को फोन किया और कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और प्रिंस उसे पीट रहा है. रोहित ने बताया कि उसने कहा कि वह घर लौटना चाहती है और पुलिस उसे वापस ले आई. रोहित ने पुलिस को बताया कि फिर 5 जनवरी, 2026 को वह अपने प्रेमी प्रिंस के पास लौट गई. जब विक्रम सुबह काम से घर लौटा, तो उसे ऋतु  का नोट मिला. जब उसने प्रिंस को फोन किया, तो उसने उसे गाली दी और जान से मारने की धमकी दी.

रोहित ने आगे बताया 'जब विक्रम ने अपने बहनोई अरुण को सूचना दी, तो वह उसके घर आया और कमरे की तलाशी ली. उसने पाया कि घर से कुछ गहने और 40,000 रुपये नकद गायब थे. इसके बाद, दोपहर में विक्रम ने आत्महत्या का वीडियो बनाया और अरुण को भेज दिया. बाद में, हमें उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला'.

पुलिस ने बताया कि 'शिकायत के आधार पर प्रिंस और ऋतु के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है. हम आरोपियों को जांच में शामिल करेंगे और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.'

---- समाप्त ----
