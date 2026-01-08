गुरुग्राम में एक्सप्रेस-वे पर खतरनाक स्टंटबाजी, कार बरामद कर पुलिस ने किया 3 युवकों को गिरफ्तार

गुरुग्राम में एक्सप्रेस-वे पर स्टंटबाजी करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. यह घटना तब सामने आई जब स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. वीडियो में आरोपी खिड़कियों से बाहर निकलकर जानलेवा स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे. गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना भौंडसी क्षेत्र में आरोपियों को काबू किया.

पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि वीडियो में दिखाई गई स्टंटबाजी गुरुग्राम के सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण कंपनी के पास एक्सप्रेस-वे पर हुई थी. आरोपी अपनी स्विफ्ट कार में बैठकर खतरनाक स्टंट कर रहे थे. इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़कर कार सहित जब्त कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विवेक कुमार (20, गाजीपुर), मोहमद सनम (20, समस्तीपुर) और दुर्गेश (23, कानपुर) के रूप में हुई. पूछताछ में पता चला कि दुर्गेश गुरुग्राम के सरस्वती इंक्लेव में मोबाइल फोन की दुकान चलाता है, जबकि विवेक और मोहमद बेरोजगार हैं. तीनों सरस्वती इंक्लेव में किराए के कमरे में रहते थे और अपने मकान मालिक से स्विफ्ट कार लेकर स्टंटबाजी की घटना को अंजाम दिया.

पुलिस ने स्टंटबाजी में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है. पुलिस ने कहा कि स्टंटबाजी और सड़क पर लापरवाही न केवल स्वयं के लिए बल्कि अन्य लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

पुलिस की चेतावनी

गुरुग्राम पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सड़क पर किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी या लापरवाही न करें. कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है. आम लोगों से सहयोग और सतर्कता की भी अपील की गई है.

