गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, इंजीनियर की मौत

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 इलाके में तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने से एक 30 साल के सिविल इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा देर रात गोल्फ कोर्स रोड मेट्रो अंडरपास के पास हुआ. पुलिस के अनुसार, कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई. कार में चार दोस्त सवार थे.

हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर (Photo: Representational )
तेज रफ्तार, एक पल की लापरवाही और खत्म हो गई इंजीनियर की जिंदगी. दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-1 इलाके में शनिवार तड़के हुए सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. 30 साल के सिविल इंजीनियर अनिल कुमार की मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त मिथिलेश गंभीर रूप से घायल होकर आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा रात करीब एक बजे गोल्फ कोर्स रोड मेट्रो अंडरपास के पास हुआ. अनिल कुमार अपने तीन दोस्तों  मिथिलेश, मोहित और बिलाल के साथ कार में सवार थे. चारों दोस्त गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत थे. वो बिलाल को घर छोड़ने जा रहे थे, तभी अचानक कार अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में डिवाइडर से जा टकराई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने अनिल कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि मिथिलेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है. मोहित और बिलाल को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

दोस्त को घर छोड़ने जा रहा था इंजीनियर 

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतक अनिल कुमार का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का कहना है कि अनिल परिवार का सहारा था और उसकी असमय मौत से पूरा परिवार सदमे में है.

जांच अधिकारी एएसआई चंदगी राम ने बताया कि हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए मोहित और बिलाल के बयान दर्ज किए जाएंगे. इसके अलावा, घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कार की रफ्तार कितनी थी और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. 


 

