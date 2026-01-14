scorecardresearch
 
Firozabad Murder Case: पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़ों को ड्रम में भरा

फिरोजाबाद के नगला नंदे गांव में संपत्ति विवाद को लेकर पति आशुतोष और उसके तीन भाइयों ने अपनी पत्नी लता देवी की हत्या कर दी. महिला के शव को दो टुकड़ों में काटकर गर्दन का हिस्सा ड्रम में छिपा दिया गया. पुलिस ने चारपाई और ड्रम से शव के टुकड़े बरामद किए. घटना के बाद आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया. परिवार के अनुसार हत्या में आशुतोष के भाइयों ने षड्यंत्र रचा. फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है.

संपत्ति को लेकर विवाद बताया जा रहा है. (Photo: Representational)
यूपी के फिरोजाबाद जिले के थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव नगला नंदे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. संपत्ति विवाद को लेकर पति आशुतोष ने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर अपनी पत्नी लता देवी की हत्या कर दी. आरोप है कि धारदार हथियार से महिला के शव को दो टुकड़ों में काटा गया और गर्दन के ऊपर का हिस्सा ड्रम में छिपा दिया गया.

कटी हुई गर्दन बरामद
मंगलवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची तो ड्रम से कटी हुई गर्दन और घर के अंदर चारपाई पर पड़ा धड़ बरामद किया. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. मृतका की शादी करीब 25-26 साल पहले आशुतोष से हुई थी और लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था.

परिवार के अनुसार आशुतोष को उसके भाइयों ने अपने षड्यंत्र में शामिल कर इस नृशंस घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. संजिव दीक्षित, महिला के भाई ने बताया कि चारों भाइयों ने मिलकर मेरी बहन का गला काटकर हत्या की. शव के टुकड़े चारपाई और ड्रम में छिपाए गए थे.

अनिमेष सिंह, सीओ सिरसागंज ने बताया कि आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है और पारिवारिक झगड़े के कारण हत्या की गई है.

