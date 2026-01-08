scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कई दिन चुप रही, धमकियों के बावजूद मां पर रखा भरोसा, फाइव स्टार होटल में कोच ने किया यौन शोषण

फरीदाबाद में एक नाबालिग शूटर ने अपने राष्ट्रीय स्तर के कोच अंकुश भारद्वाज पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता के बयान पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है.

Advertisement
X
नाबालिग शूटर के साथ कोच ने किया रेप (Photo: Representational)
नाबालिग शूटर के साथ कोच ने किया रेप (Photo: Representational)

फरीदाबाद में एक नाबालिग शूटर के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर के कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई है.

एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि वह वर्ष 2016 से दिल्ली स्थित करणी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही है. वर्ष 2025 में उसके माता पिता ने उसकी शूटिंग स्किल्स बेहतर करने के लिए अंकुश भारद्वाज से कोचिंग शुरू करवाई. इसके बाद कोच उसे कभी देहरादून, कभी पटियाला, कभी मोहाली और कभी दिल्ली कोचिंग के लिए बुलाते थे और वह उसी दिन शाम को वापस आ जाती थी.

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 16 दिसंबर को उसका नेशनल स्तर का मैच था, जो सुबह 10:30 बजे शुरू होकर 11:45 बजे खत्म हुआ. मैच के बाद कोच अंकुश भारद्वाज ने उससे कहा कि मैच को लेकर चर्चा करनी है. इसके लिए पीड़िता शूटिंग रेंज में ही दोपहर 2:00 बजे तक इंतजार करती रही.

सम्बंधित ख़बरें

नेशनल लेवल की शूटर के साथ यौन शोषण. (Photo: Representational)
फरीदाबाद में नेशनल लेवल की शूटर का यौन शोषण... कोच ने होटल में की वारदात
Will Smith sexual assault allegations
विल स्मिथ पर लगाया यौन शोषण का आरोप, टूर मेंबर का दावा, नौकरी से निकाला
KGMU डॉक्टर पर एक्शन, लखनऊ में FIR दर्ज, यौन शोषण-धर्मांतरण का आरोप
मूक बधिर महिला के साथ 2009 में हुआ था यौन शोषण. (Photo: Representational)
मूक बधिर महिला और 16 साल की चुप्पी... सीरियल यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का खुलासा
चैतन्यानंद और दुबई के शेख की क्या है कहानी. (Photo: Screengrab)
16 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

कोच कई शहरों में कोचिंग के लिए बुलाते थे

Advertisement

इसके बाद दोपहर करीब 2:00 बजे कोच ने व्हाट्सएप कॉल कर पीड़िता को सूरजकुंड इलाके में स्थित एक फाइव स्टार होटल की लॉबी में बुलाया और मैच से जुड़ी बातें कागज पर लिखने को कहा. शिकायत के अनुसार कुछ देर बाद कोच का फिर कॉल आया और उसे होटल के लिफ्ट एरिया में आने के लिए कहा गया.

आरोप है कि लिफ्ट एरिया में मिलने के बाद कोच उसे अपने कमरे में ले गया और वहीं नोट्स लिखवाने को कहा. जब पीड़िता नोट्स लिखकर घर जाने लगी तो कोच ने उसके कंधे दबाने शुरू कर दिए. विरोध करने पर कोच ने कहा कि वह उसकी बैक क्रैक कर देगा. इंकार करने पर कोच ने जबरदस्ती उसे बेड पर लिटाया और यौन शोषण किया.

होटल के कमरे में कोच ने किया गलत काम

पीड़िता ने बताया कि किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसने आरोपी को धक्का दिया, जिसके बाद कोच ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसका पूरा करियर बर्बाद कर देगा. साथ ही उसे सामान्य व्यवहार करने की हिदायत दी ताकि किसी को शक न हो. आरोपी ने यह भी कहा कि वह उसे अपनी गाड़ी से छोड़कर आएगा.

घटना के बाद पीड़िता काफी डर गई और अपने पिता के दिल्ली ऑफिस चली गई. वहां से वह अपने पिता के साथ घर लौट आई. इस दौरान आरोपी कोच ने पीड़िता के माता पिता को भी फोन किया और कहा कि वह उसकी बात नहीं सुनती. इस पर माता पिता ने भी पीड़िता को डांटा और कोच की बात मानने को कहा. 

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

कई दिन बीत जाने के बाद पीड़िता ने हिम्मत कर यह पूरी बात अपनी मां को बताई. इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई. पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement