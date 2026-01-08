कई दिन चुप रही, धमकियों के बावजूद मां पर रखा भरोसा, फाइव स्टार होटल में कोच ने किया यौन शोषण

फरीदाबाद में एक नाबालिग शूटर के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर के कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई है.

एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि वह वर्ष 2016 से दिल्ली स्थित करणी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही है. वर्ष 2025 में उसके माता पिता ने उसकी शूटिंग स्किल्स बेहतर करने के लिए अंकुश भारद्वाज से कोचिंग शुरू करवाई. इसके बाद कोच उसे कभी देहरादून, कभी पटियाला, कभी मोहाली और कभी दिल्ली कोचिंग के लिए बुलाते थे और वह उसी दिन शाम को वापस आ जाती थी.

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 16 दिसंबर को उसका नेशनल स्तर का मैच था, जो सुबह 10:30 बजे शुरू होकर 11:45 बजे खत्म हुआ. मैच के बाद कोच अंकुश भारद्वाज ने उससे कहा कि मैच को लेकर चर्चा करनी है. इसके लिए पीड़िता शूटिंग रेंज में ही दोपहर 2:00 बजे तक इंतजार करती रही.

इसके बाद दोपहर करीब 2:00 बजे कोच ने व्हाट्सएप कॉल कर पीड़िता को सूरजकुंड इलाके में स्थित एक फाइव स्टार होटल की लॉबी में बुलाया और मैच से जुड़ी बातें कागज पर लिखने को कहा. शिकायत के अनुसार कुछ देर बाद कोच का फिर कॉल आया और उसे होटल के लिफ्ट एरिया में आने के लिए कहा गया.

आरोप है कि लिफ्ट एरिया में मिलने के बाद कोच उसे अपने कमरे में ले गया और वहीं नोट्स लिखवाने को कहा. जब पीड़िता नोट्स लिखकर घर जाने लगी तो कोच ने उसके कंधे दबाने शुरू कर दिए. विरोध करने पर कोच ने कहा कि वह उसकी बैक क्रैक कर देगा. इंकार करने पर कोच ने जबरदस्ती उसे बेड पर लिटाया और यौन शोषण किया.

पीड़िता ने बताया कि किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसने आरोपी को धक्का दिया, जिसके बाद कोच ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसका पूरा करियर बर्बाद कर देगा. साथ ही उसे सामान्य व्यवहार करने की हिदायत दी ताकि किसी को शक न हो. आरोपी ने यह भी कहा कि वह उसे अपनी गाड़ी से छोड़कर आएगा.

घटना के बाद पीड़िता काफी डर गई और अपने पिता के दिल्ली ऑफिस चली गई. वहां से वह अपने पिता के साथ घर लौट आई. इस दौरान आरोपी कोच ने पीड़िता के माता पिता को भी फोन किया और कहा कि वह उसकी बात नहीं सुनती. इस पर माता पिता ने भी पीड़िता को डांटा और कोच की बात मानने को कहा.

कई दिन बीत जाने के बाद पीड़िता ने हिम्मत कर यह पूरी बात अपनी मां को बताई. इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई. पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

