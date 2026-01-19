अंदर चल रहे थे फेरे, बाहर हो गई किडनैपिंग..., बहन की शादी से भाई को उठा ले गए बदमाश

हरियाणा में फरीदाबाद की चावला कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे के बाहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी समारोह के दौरान दुल्हन के भाई को कुछ लोग जबरन उठाकर फॉर्च्यूनर गाड़ी में डालकर फरार हो गए. घटना के वक्त गुरुद्वारे के अंदर शादी के फेरे चल रहे थे. परिवार ने इसे अपहरण की वारदात बताया है, जबकि स्थानीय पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है.

परिजन प्रवीण ने बताया कि आज उनकी भतीजी की शादी थी. दोपहर करीब 3 बजे गुरुद्वारे के अंदर फेरे चल रहे थे और परिवार के सभी सदस्य वहीं मौजूद थे. इसी दौरान 21 साल के यश को एक जानकार यह कहकर बाहर बुलाकर ले गया कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं.

जैसे ही यश गुरुद्वारे के बाहर पहुंचा, वहां मौजूद 4 से 5 लोगों ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और जबरन एक फॉर्च्यूनर कार में बैठाकर मौके से फरार हो गए.



परिवार के अनुसार, आरोपी दो कारों में सवार होकर आए थे. इनमें से एक फॉर्च्यूनर कार में यश को अगवा कर ले जाया गया. परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि युवक को कौन लोग और किस मकसद से उठाकर ले गए हैं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शहर थाना प्रभारी शमशेर ने बताया कि युवक को लेकर जाने की सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है. हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है और परिवार गहरे सदमे में है.



