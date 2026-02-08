scorecardresearch
 
सूरजकुंड हादसा: झूला लगाने वाली कंपनी पर एक्शन, मालिक समेत 2 गिरफ्तार

सूरजकुंड मेला परिसर में 7 फरवरी को हुए झूला हादसे में पुलिस ने कंपनी मालिक मोहम्मद शाकिर और नितेश को गिरफ्तार किया है. झूला टूटने से लोगों को बचाते समय SI जगदीश प्रसाद शहीद हो गए थे. शाकिर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है और SIT जांच कर रही है. डीजीपी और पुलिस आयुक्त ने परिजनों से मुलाकात कर सहायता का भरोसा दिया. हादसे में 12 लोग घायल हुए, जिनमें से 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं.

लाल शर्ट में झूला मालिक शाकिर मोहम्मद और ब्लू जैकेट में एक अन्य आरोपी नितेश को गिरफ्तार किया गया है. Photo ITG
लाल शर्ट में झूला मालिक शाकिर मोहम्मद और ब्लू जैकेट में एक अन्य आरोपी नितेश को गिरफ्तार किया गया है. Photo ITG

फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला परिसर में 7 फरवरी को हुए झूला हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस हादसे में एक झूला टूट गया था, जिसमें लोगों को बचाते समय हरियाणा पुलिस के निरीक्षक जगदीश प्रसाद की जान चली गई थी.

कंपनी मालिक और एक अन्य आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार झूला लगाने वाली कंपनी “हिमाचल केयर फन केयर” के मालिक मोहम्मद शाकिर को गिरफ्तार किया गया है. वह हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गांव टोका नंगला का रहने वाला है. टूटे हुए झूले का मालिक भी वही बताया गया है और उसका नाम एफआईआर में दर्ज है. पुलिस ने एक अन्य आरोपी नितेश, निवासी धर्मपुरी सदर मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार किया है. अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है.

गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज
थाना सूरजकुंड में इस मामले में कंपनी के प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है. कार्रवाई पुलिस उपायुक्त अपराध के पर्यवेक्षण में गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) की निगरानी में की जा रही है.

शहीद निरीक्षक जगदीश प्रसाद को श्रद्धांजलि
हादसे के बाद शहीद निरीक्षक जगदीश प्रसाद का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस महानिदेशक अजय सिंगला और पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने सिविल अस्पताल फरीदाबाद पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की.

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि निरीक्षक जगदीश प्रसाद ने घायलों को बचाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. विभाग को उन पर गर्व है. परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी और अनुकंपा योजना के तहत योग्य सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी.

घायलों से भी की मुलाकात
पुलिस महानिदेशक ने सिविल अस्पताल फरीदाबाद और सुप्रीम अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल भी जाना. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार इस हादसे में कुल 12 लोग घायल हुए थे और सभी की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है. सभी को उच्च स्तरीय इलाज दिया जा रहा है.

घायलों में महिला सहायक उप निरीक्षक नीलम, महिला सिपाही शर्मिला, राजेश SPO, हर्ष प्रकाश, प्रशांत, अमीषा, परविंदर, सुनील, शिवानी, बलबीर, अनुज और पूजा शामिल हैं. इनमें से 5 घायलों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है.

