500 रुपये का टिकट, 10 करोड़ की लॉटरी... सिरसा के इस दिहाड़ी मजदूर की पलटी किस्मत

हरियाणा के सिरसा जिले के मुहम्मदपुरिया गांव के दिहाड़ी मजदूर और ड्राइवर पृथ्वी सिंह ने पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर लॉटरी 2026 में ₹10 करोड़ का जैकपॉट जीता है. ₹500 की टिकट से मिली इस जीत का रिजल्ट 17 जनवरी 2026 को घोषित हुआ.

मजदूर की निकली 10 करोड़ की लॉटरी (Photo: Screengrab)
हरियाणा के सिरसा जिले के मुहम्मदपुरिया गांव के रहने वाले पृथ्वी सिंह की किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी. दिहाड़ी मजदूरी और ड्राइवरी कर अपने परिवार का गुजारा करने वाले पृथ्वी सिंह ने पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर लॉटरी 2026 में ₹10 करोड़ का बड़ा जैकपॉट जीत लिया है. यह इलाका रानियां और डबवाली के पास पड़ता है.

इस बंपर लॉटरी का परिणाम 17 जनवरी 2026 को घोषित किया गया. यह पुरस्कार पंजाब स्टेट लॉटरीज के इतिहास के सबसे बड़े इनामों में से एक माना जा रहा है. इस तरह के बंपर ड्रॉ में ₹10 करोड़ का टॉप प्राइज दिया जाता है.

मजदूर ने 500 रुपये में खरीदा था लॉटरी का टिकट

पृथ्वी सिंह ने यह जीतने वाली टिकट सिर्फ ₹500 में खरीदी थी. उन्होंने यह टिकट डबवाली के पास किलियांवाली से टिकट विक्रेता मदन सिंह से खरीदी थी. टिकट खरीदने के कुछ ही दिनों बाद ड्रॉ हुआ और किस्मत ने उनका साथ दे दिया.

पृथ्वी सिंह के लिए यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी हो. उन्होंने पहले भी दो बार लॉटरी टिकट खरीदी थी, लेकिन तब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. यह उनकी तीसरी कोशिश थी, जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी.

10 करोड़ रुपये से बदल जाएगी मजदूर की जिंदगी

अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए पृथ्वी सिंह ने कहा कि वह इस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी रकम उनकी जिंदगी में आएगी. उनके अनुसार, उन्होंने पहले भी एक बार लॉटरी टिकट खरीदी थी और कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी कोशिश में ही उन्हें इतनी बड़ी किस्मत मिल जाएगी. यह जीत न सिर्फ पृथ्वी सिंह के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक नई शुरुआत मानी जा रही है.
 

