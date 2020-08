हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कोरोना पॉजिटिव

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं. कोरोना के इलाज के लिए वह रात में गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल को रवाना हुए. फिलहाल कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सीएम खट्टर ने खुद ट्वीट कर के दी है.

सीएम खट्टर ने पिछले एक सप्ताह में अपने संपर्क में आए सभी लोगों से तत्काल क्वारनटीन में चले जाने और कड़ाई से क्वारनटीन के नियमों का पालन करने की अपील की है. सीएम खट्टर ने उन सभी लोगों से अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए भी कहा है, जो पिछले सात दिन में उनके सीधे संपर्क में आए.

CM खट्टर ने खुद को किया आइसोलेट, केंद्रीय मंत्री शेखावत से की थी मुलाकात

मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने ट्वीट में बताया है कि आज कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी कोरोना टेस्ट कराने को कहा है. सीएम खट्टर ने पिछले सात दिन के अंदर अपने संपर्क में सीधे तौर पर आए लोगों से भी तत्काल क्वारनटीन में चले जाने और इसका कड़ाई से पालन करने को भी कहा है. सीएम हाउस के कई लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे.

I was tested for Novel Corona Virus today. My test report has returned positive.



I appeal to all colleagues and associates who came in my contact over the last week to get themselves tested. I request my close contacts to move into strict quarantine immediately.