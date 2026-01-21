हरियाणा: BBMB चेयरमैन की पत्नी की बीजेपी में एंट्री टली, जान को खतरे के इनपुट के बाद फैसला

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में प्रस्तावित जॉइनिंग को फिलहाल टाल दिया गया है. यह फैसला खुफिया एजेंसियों से मिले उस इनपुट के बाद लिया गया, जिसमें उनकी जान को संभावित खतरे की आशंका जताई गई थी. हरियाणा बीजेपी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जॉइनिंग कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, दीप्ति त्रिपाठी आज बुधवार को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने वाली थीं और इसके लिए वह करीब 1 हजार समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय भी पहुंची थीं. इसी दौरान खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें चरमपंथी या आपराधिक तत्वों से खतरा हो सकता है. भीड़ अधिक होने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने को देखते हुए प्रशासन और पार्टी नेतृत्व ने तत्काल कार्यक्रम को टालने का फैसला किया.

मुख्यमंत्री से मिलीं, लेकिन कार्यक्रम से रहीं दूर

सूत्रों के अनुसार, सुबह से ही दीप्ति त्रिपाठी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर मीडिया में खबरें चल रही थीं, जिसके बाद यह खुफिया इनपुट साझा किया गया. किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और उनके आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

Advertisement

हालांकि, दीप्ति त्रिपाठी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन वह उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनीं, जिसमें उनके पार्टी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा होनी थी. बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों से दोबारा आकलन के बाद ही नई तारीख तय की जाएगी.

क्यों अहम है यह जॉइनिंग?

दीप्ति त्रिपाठी की राजनीतिक एंट्री को इसलिए भी अहम माना जा रहा था, क्योंकि उनके पति मनोज त्रिपाठी वर्तमान में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के चेयरमैन हैं. BBMB केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संस्था है, जो भाखड़ा नंगल और ब्यास परियोजनाओं से उत्तर भारत के कई राज्यों को जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन का प्रबंधन करती है. ऐसे में इस घटनाक्रम पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की खास नजर बनी हुई थी.

दीप्ति त्रिपाठी ने कहा कि वह लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं और अब राजनीतिक मंच के जरिए बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करना चाहती हैं. उन्होंने साफ किया कि वह जल्द ही औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जॉइनिंग को राजनीतिक विवाद का रूप दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.

---- समाप्त ----