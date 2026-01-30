रेलवे का पूर्व अटेंडेंट ही निकला चोर, रात में सोते हुए यात्रियों को बनाता था निशाना

गुजरात में सूरत रेलवे पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच को ट्रेनों में होने वाली चोरी की गुत्थियों को सुलझाने में बड़ी सफलता मिली है. रेलवे में पैंट्री कार और अटेंडेंट के रूप में काम कर चुका एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ मिलकर यात्रियों की नींद का फायदा उठाकर कीमती सामान चोरी करता था. पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर सूरत, वडोदरा और वसई रेलवे पुलिस थानों में दर्ज कुल 9 अपराधों की गुत्थी सुलझा ली है.

और पढ़ें

चोर के पास मिला यात्रियों का सामान

पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन पुलिस के मार्गदर्शन में सूरत रेलवे पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच की टीम पेट्रोलिंग पर थी. इसी दौरान हेड कांस्टेबल प्रवीणभाई और कांस्टेबल मेहुलभाई को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 'पश्चिम एक्सप्रेस' ट्रेन से आरोपी मेहुल नानजीभाई राठौड़ को चोरी के माल के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया था.पुलिस ने चोर के पास से एक डेल कंपनी का लैपटॉप, चार्जर, दो मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, मोबाइल चार्जर और 2,290 रुपये नकद जब्त किए हैं.

दो सालों में कई चोरियां

कुल मिलाकर 80,290 रुपये का मुद्दामाल बरामद किया गया है. आरोपी मेहुल पहले रेलवे में नौकरी कर चुका था, इसलिए वह ट्रेन की आंतरिक व्यवस्था और कामकाज से अच्छी तरह वाकिफ था. वह अपने दोस्त के साथ मिलकर नडियाद से मुंबई के बीच ट्रेनों में यात्रा करता था और देर रात जब यात्री सो जाते थे, तब उनके लैपटॉप, मोबाइल और पर्स चोरी कर लेता था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने पिछले दो वर्षों में की गई कई चोरियों की बात कबूल की है.

Advertisement

रेलवे की पैंट्री कार में करता था काम

रेलवे पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर पटेल द्वारा गिरफ्तार की गई. आरोपी मेहुल राठौड़ की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. उसने करीब डेढ़ महीने पहले त्रिवेंद्रम-वेरावल एक्सप्रेस से एक पर्स चोरी किया था. उस पर्स में रखे एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन का उपयोग करके उसने चतुराई से एटीएम का पासवर्ड बदल दिया और खाते से 2.45 लाख रुपये निकाल लिए.

आरोपी पिछले दो साल से अपने एक अन्य फरार साथी के साथ मिलकर रात के समय सोते हुए यात्रियों के पर्स, मोबाइल और लैपटॉप की उड़ांतरी करता था. चूंकि वह पहले पैंट्री कार में सेवा दे चुका था, उसे पता था कि यात्री कब और कैसे लापरवाह होते हैं. इसी जानकारी का फायदा उठाकर वह वारदातों को अंजाम देता था.

कई चोरियों के खुलासे

सूरत रेलवे एलसीबी ने कई मामलों का खुलासा किया है, जिनमें लोकशक्ति एक्सप्रेस भरूच से सूरत के बीच लैपटॉप चोरी हुआ था जिसका सूरत रेलवे स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था.लालकुआं-बांद्रा एक्सप्रेस में वडोदरा से सूरत के बीच मोबाइल, ब्लूटूथ और नकदी से भरा बैग चोरी किया गया था जिसमें सूरत रेलवे स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. साल 2024 में सूरत से मुंबई के बीच चलती ट्रेन में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था जिसको लेकर वसई रोड रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र में मामला दर्ज किया गया था.

Advertisement

एटीएम पिन बदलकर निकाले 2,45,000 रुपये

इसके अलावा त्रिवेंद्रम-वेरावल एक्सप्रेस में से नवसारी स्टेशन पर बैग चोरी, मोबाइल के जरिए एटीएम पिन बदलकर 2,45,000 रुपये की निकाल लिए थे जिसको लेकर सूरत रेलवे स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. जामनगर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस में से अंकलेश्वर से भरूच के बीच मोबाइल और नकदी भरा बैग चोरी होने पर सूरत रेलवे स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.अजमेर-पुरी एक्सप्रेस में अहमदाबाद से वडोदरा के बीच मोबाइल और नकदी वाला लेडीज पर्स चोरी किया था जिसको लेकर वडोदरा रेलवे स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया था.हड़पसर-जोधपुर एक्सप्रेस में वडोदरा से अहमदाबाद के बीच सोने का मंगलसूत्र, मोबाइल और नकदी वाला लेडीज पर्स चोरी होने की शिकायत नडियाद रेलवे स्टेशन में दर्ज की गई थी.

हमसफर एक्सप्रेस में से सूरत स्टेशन पर मोबाइल और पैसे भरा पर्स चोरी का मामला सूरत रेलवे स्टेशन में दर्ज हुआ था और खानदेश एक्सप्रेस में से पालघर से नवसारी के बीच मोबाइल और नकदी वाला पर्स चोरी किया था जिसको लेकर वापी रेलवे स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया था.

80,000 के करीब की रिकवरी

वडोदरा डिवीजन पश्चिम रेलवे के डीवायएसपी डी.एच.गौड़ ने बताया कि वेस्टर्न रेलवे वडोदरा यूनिट की क्राइम ब्रांच सूरत में कार्यरत रहती है. क्राइम ब्रांच के द्वारा ट्रेन पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन किया गया था. उसके पास से एक लैपटॉप और काफी सारी चीजें मिली थीं, जिसके बारे में जो उसकी खुद की ओनरशिप नहीं थीं.उसके बेस पर आरोपी को डिटेन करके उससे डिटेल पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान आरोपी के द्वारा काफी सारी चोरियां 'वापी' से लेकर 'नडियाद' तक अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर अलग-अलग टाइम में की गई हैं.

Advertisement

ऐसी डिटेल जानकारी मिलने पर आरोपी को डिटेन करके उसके सामने एक ऑफेंस रजिस्टर किया हुआ था, जिसमें वो वॉन्टेड था. उस ऑफेंस में उसको अरेस्ट करके उसके सामने कार्यवाही की जा रही है और अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में जहां-जहां उसने चोरी की है, सभी जगह पर उस आरोपी के सामने जो ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं, उसमें भी उसके अगेंस्ट में सारी कार्यवाही की जा रही है.आरोपी को जब पकड़ा गया, उस टाइम पर उसके पास से एक लैपटॉप, दो मोबाइल, करीब 2,200 रुपये कैश, और स्मार्ट वॉच के चार्जर, मोबाइल के चार्जर वगैरह चीजें मिली हैं और टोटल मुद्दामाल उसके पास से 80,000 के करीब का रिकवर किया गया है. और बाकी के जो ऑफेंस हैं, जिसमें उनको अरेस्ट करना बाकी है, उसका मुद्दामाल रिकवर करने की कार्यवाही चालू है.





---- समाप्त ----