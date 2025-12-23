scorecardresearch
 
गुजरात: बच्ची मिलते ही बिलख-बिलखकर रो पड़ी मां, निःसंतान दंपति ने किया था किडनैप

सूरत के कड़ोदरा इलाके में संतान की चाह में एक निःसंतान दंपति ने पड़ोस की एक साल की बच्ची का अपहरण कर लिया. दंपति बच्ची को लेकर बिहार चला गया था. सूरत पुलिस ने बिहार से दोनों को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित बरामद किया और माता पिता को सौंपा.

किडनैप बच्चा पुलिस ने बरामद किया (Photo: Screengrab)
सूरत जिले से एक भावुक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां संतान की चाह में एक निःसंतान दंपति ने पड़ोस में रहने वाली एक साल की बच्ची का अपहरण कर लिया. यह घटना सूरत ग्रामीण के कड़ोदरा पुलिस थाना क्षेत्र के तातीथैया गांव की है.

बच्ची की माता ने 16 दिसंबर 2025 को कड़ोदरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया कि पड़ोस में रहने वाले कुंदन पुरी और उनकी पत्नी मोनी देवी शाम के समय उनके घर आए और कहा कि वे बाजार जा रहे हैं और बच्ची को घुमा कर ले आएंगे. दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, इसलिए माता ने बच्ची को उनके साथ भेज दिया.

दंपति ने किया एक साल की बच्ची का किडनैप 

जब दो से तीन घंटे तक दंपति वापस नहीं लौटा और फोन भी बंद मिला, तो बच्ची के माता पिता को शक हुआ. पड़ोसी के घर जाकर देखा गया तो वह भी बंद था. इसके बाद माता पिता सीधे कड़ोदरा पुलिस थाने पहुंचे और पूरी घटना बताई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरत रेंज आईजी प्रेमबीर सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश गढ़िया के निर्देश पर लोकल क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और कड़ोदरा थाना पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गईं. तकनीकी निगरानी और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि आरोपी दंपति ट्रेन से बिहार अपने गांव चला गया है.

कड़ोदरा पुलिस बिहार पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से कुंदन पुरी और मोनी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया. अपहृत बच्ची को सुरक्षित बरामद कर 23 दिसंबर को सूरत लाया गया.

पुलिस ने आरोपी दंपती को किया गिरफ्तार

कड़ोदरा जीआईडीसी पुलिस थाने के निरीक्षक भाविक शाह ने बताया कि दंपति की शादी को छह से सात साल हो चुके हैं और संतान न होने के कारण उन्होंने यह अपराध किया. जब बच्ची को थाने में उसकी मां को सौंपा गया, तो मां बिलख पड़ी. खुशी और राहत के आंसुओं से पूरा थाना भावुक हो गया. बच्ची के पिता ब्रजेश ने पुलिस का आभार जताया और कहा कि उनकी बच्ची को सुरक्षित वापस लाने से उनका विश्वास फिर लौटा है.

