मामूली बहस पर उबल पड़ा गुजरात का तापी, जमकर पत्थरबाजी, 13 हिरासत में

पत्थरबाजी की घटना के बाद गुजरात का तापी जिला उबल पड़ा. दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी की घटना में कुछ लोग जख्मी हो गए. पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है.

गुजरात के तापी जिले में पत्थरबाजी (Photo: ITG
गुजरात में तापी जिले के कुकरमुंडा इलाके में बुधवार देर रात दो गुटों के बीच पत्थरबाजी हो गई. बाइक चालक के साथ हुई मामूली बहस के बाद मामला बिगड़ गया और दो समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए.

कुकरमुंडा के खटिक फलिया में पत्थरबाजी के दौरान दस लोग घायल हो गए. वारदात की सूचना मिलते ही तापी जिला पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. झड़प के बाद फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. यह इलाका गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है.

तापी जिला पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर 12 से 13 लोगों को हिरासत में लिया है. आगे की जांच की जा रही है. इस पत्थरबाजी में कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा.

कुछ घायलों को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के सरकारी अस्पताल में तो कुछ को निझर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

