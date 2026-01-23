scorecardresearch
 
रोज चॉकलेट, छेड़छाड़ और धमकी..., स्कूल वैन के ड्राइवर ने 14 साल की छात्रा से किया रेप

राजकोट शहर में एक स्कूल वैन के ड्राइवर पर 14 साल की मासूम छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है. आरोपी बच्ची को रोज चॉकलेट देता था और एक दिन मौका पाकर उसने बच्चे के साथ रेप को अंजाम दिया.

स्कूल वैन के ड्राइवर ने 14 साल की छात्रा से किया रेप (Photo: representational image)
गुजरात के राजकोट शहर में स्कूल वैन से बच्चों को स्कूल भेजने वाले अभिभावकों के लिए एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है.  नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा के साथ स्कूल वैन चालक द्वारा बलात्कार के आरोप सामने आए हैं.

इस पूरे मामले में, 14 साल की छात्रा की मां ने राजकोट शहर के मालवीयनगर पुलिस स्टेशन में स्कूल वैन चालक रमेश खारा के खिलाफ बीएनएस की धारा 75 (2), 64 (1), 65 (1), 351 (3) और पोस्को अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी खुद एक 12 साल की बच्ची का पिता है. इस घटना ने वैन से बच्चों को स्कूल भेजने वाले अभिभावकों को चालक के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है. पीड़िता की मां ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी पिछले दो-तीन दिनों से गुमसुम रहती थी. जब उससे पूछताछ की गई और कारण पूछा गया, तो उसने बताया कि स्कूल वैन चालक रमेश खारा उसे अक्सर चॉकलेट देता था. इसी बीच 17 जनवरी को परीक्षा समाप्त होने के बाद रमेश खारा अपनी वैन से छात्रा को उसके घर छोड़ने जा रहा था और उसने उसके साथ छेड़खानी की. उस समय जब छात्रा ने उसके साथ इस तरह के व्यवहार का विरोध किया तो रमेश खारा ने उसे धमकी दी. चालक ने छात्रा से कहा कि अगर उसने इस मामले के बारे में किसी को बताया, तो वह उसे परेशान कर देगा. 

19 जनवरी को उसने छात्रा को फिर स्कूल वैन में बिठाया और सौराष्ट्र हाई स्कूल की ओर जाने वाली सड़क पर ले गया. उसने स्कूल वैन रोक दी और शीशे पर काली जाली डाल दी और उसके साथ बलात्कार किया. बाद में उसने छात्रा को उसके घर पर छोड़ा और चला गया. छात्रा ने अपने परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया तो घटना के संबंध में स्कूल के प्रधानाचार्य से भी बात की गई. इस मामले में, पुलिस ने रमेश खारा को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूल वैन को भी जब्त कर लिया गया है.

