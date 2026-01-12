scorecardresearch
 
महिला को रौंदकर भागा मोपेड सवार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, VIDEO

गुजरात के सूरत शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक और जान ले ली. डिंडोली के नवागाम इलाके में सड़क पार कर रही दो सगी बहनों को एक मोपेड सवार ने टक्कर मार दी. हादसे में 52 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला घायल है. पूरी घटना CCTV में कैद हुई है, आरोपी फरार है.

महिला को रौंदकर भागा मोपेड सवार, CCTV में कैद हुई वारदात (Photo: itg)
गुजरात  में सूरत शहर के नवागाम डिंडोली इलाके में एक बार फिर से सड़क पर तेज रफ्तार दौड़ते वाहन ने एक महिला की जान ले ली है. सड़क पार कर रही दो महिलाओं को एक मोपेड सवार ने टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला घायल हुई है. यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है. हादसे के बाद मोपेड सवार मौके से फरार हो गया था. फिलहाल डिंडोली थाना पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह तस्वीर सूरत शहर के डिंडोली नवा गाम इलाके की है. देर रात को सड़क पर वाहनों की आवाजाही चल रही थी इसी बीच दो सगी बहनें रोड पार करती हुई जा रही थी. तभी तेज रफ़्तार से सड़क पर आ रहे मोपेड सवार ने दोनों बहनों को अपनी चपेट में ले लिया था. इस हादसे को देखकर आसपास के लोग सड़क पर गिरी दोनों बहनों को उठाने के लिए पर पहुंचे थे और नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था. यहां दोनों बहनों में से छोटी बहन को डॉक्टर ने आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया. जबकि बड़ी बहन को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, डिंडोली पुलिस थाना क्षेत्र के नवागाम डिंडोली इलाके में रहने वाली 52 वर्षीय वंदनाबेन मराठे मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करती थीं. दस जनवरी को उनकी बड़ी बहन घर पर खाना खाने आई थीं. खाना खाने के बाद वंदनाबेन अपनी बड़ी बहन को विदा करने के लिए घर से बाहर निकली थीं. जब दोनों महिलाएं सुरक्षित रूप से सड़क पार कर रही थीं, तभी तेज रफ्तार में आ रहे एक मोपेड सवार ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दोनों को जोरदार टक्कर मार दी.

यह हादसा इतना भयानक था कि वंदनाबेन मराठे की मौके पर ही मौत हो गई. वंदनाबेन खुद कड़ी मेहनत और मजदूरी करके घर की आर्थिक जिम्मेदारी संभालती थीं. उनके अचानक निधन से परिवार स्तब्ध है. घर चलाने वाले मुख्य व्यक्ति के चले जाने से परिवार अब निराधार हो गया है. इस घटना से स्थानीय इलाके में भी भारी आक्रोश और दुख का माहौल है. हादसा करने के बाद मानवता को ताक पर रखकर मोपेड सवार मौके से फरार हो गया था .घटना की सूचना मिलते ही डिंडोली पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.डिंडोली थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ फिलहाल हिट एंड रन का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. वाहन चालक की पहचान करने के लिए पुलिस CCTV के आधार पर आगे की जांच कर रही है.फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने का विश्वास जताया है. इस घटना ने एक बार फिर सूरत के ट्रैफिक और वाहन चालकों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मृतक महिला की घायल हुई बहन के बेटे नितिन भाई मराठे ने बताया कि यह मरने वाली मेरी मौसी थी. मैं और मेरी मां अस्पताल का कुछ काम था की वजह से कल सुबह उनके यहां आए थे. कल रुके, तो कल रात में मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों ने साथ में खाना खाया और हम अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे. जाते वक्त एक मोटरसाइकिल वाला आया और दोनों को ज़ोर से टक्कर मार दी. उस टक्कर से मेरी मां एक तरफ गिर गई और मेरी मौसी की ज़ोर से टक्कर लगने के कारण उसी जगह पर मृत्यु हो गई. 

