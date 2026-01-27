scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात: ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खाकर करता था परेशान, पत्नी ने हल्दी वाले दूध में मिला दिया जहर, फिर...

सूरत के लिंबायत में इशरत खातून ने अपने पति हैदर अली की हत्या कर दी. शुरू में उसने हल्दी वाले दूध में जहर मिलाकर कोशिश की, जब वह जीवित रहा तो गला और छाती दबाकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक का भाई शक होने पर पुलिस को सूचना दी. पोस्टमार्टम में मौत का कारण ‘गर्दन और छाती पर दबाव’ बताया गया. पुलिस ने इशरत को गिरफ्तार कर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया है. मामला घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना से जुड़ा है.

Advertisement
X
इशरत खातून ने अपने पति हैदर अली को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी. (Photo: ITG)
इशरत खातून ने अपने पति हैदर अली को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी. (Photo: ITG)

गुजरात के सूरत शहर के लिंबायत इलाके में एक गंभीर हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अपने पति हैदर अली की हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, हत्या की शुरुआत पत्नी द्वारा हैदर अली को हल्दी वाले दूध में चूहे मारने वाली दवा मिलाकर कर दी गई. जब कुछ दिन तक यह दवा काम नहीं आई और पति जीवित रहा, तो पत्नी ने अंतिम कदम उठाते हुए उसका गला और छाती दबाकर उसकी हत्या कर दी.

कैसे हुआ खुलासा?
लिंबायत पुलिस ने इस मामले में पत्नी इशरत जहां उर्फ इशरत खातून को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में इशरत ने पुलिस को बताया कि उसका पति मुंबई में काम करता था और जब वह सूरत घर आता था, तो सेक्सवर्धक गोलियां लेकर उसे शारीरिक और मानसिक यातना देता था. उसका कहना था कि बार-बार की इस यातना और प्रताड़ना से वह परेशान हो गई थी और इस बार उसने अपने पति को हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया.

कैसे बनाई हत्या की योजना?
इशरत ने बताया कि उसने 1 जनवरी 2026 की रात को हैदर अली को पीने के लिए हल्दी वाला दूध दिया, जिसमें उसने चूहे मारने वाली दवा मिला दी. शुरुआत में दवा का असर धीमा रहा और 5 जनवरी को हैदर अली की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे तुरंत सूरत के स्मीमेर अस्पताल में भर्ती कराया गया. शुरुआत में इशरत ने परिवार को बताया कि यह मौत किसी सामान्य बीमारी के कारण हुई.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
Jacob Martin arrested
कौन हैं भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन, ज‍िन्होंने नशे में 3 कारें उड़ाईं... ऐसा रहा रिकॉर्ड
Former cricketer Jacob Martin arrested after drunkenly causing an accident in Vadodara at midnight
नशे की हालत में कई गाड़ियों को मारी टक्कर, भारतीय टीम का पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन गिरफ्तार
पौरी में जानवों की तस्करी करने वाले गिरफ्तार. (Photo: Representational )
GEN-Z आंदोलन में नेपाल की जेल से फरार ड्रग तस्कर, अहमदाबाद में सास के घर से गिरफ्तार
एक हफ्ते बाद आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
युवती के अपहरण केस में बड़ा खुलासा, 'लव जिहाद' का आरोप, युवक मुंबई से गिरफ्तार
Advertisement

शव को लेकर विवाद तो उठा मौत से पर्दा
हैदर अली की मृत्यु के बाद शव घर लाया गया. मृतक के भाई ने शव को बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित उनके पैतृक गांव ले जाकर दफनाना चाहा, लेकिन पत्नी ने जोर देकर कहा कि दफननाने का काम सूरत में ही की जाए. इस बहस के दौरान मृतक के भाई को शक हुआ कि शायद उसकी मृत्यु में पत्नी का हाथ है. इसके बाद उसने पुलिस को मामले की सूचना दी.

ऐसी खुली पोल
पुलिस ने शव का फॉरेंसिक पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया गया कि हैदर अली की मौत केवल जहर से नहीं हुई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक की गर्दन और छाती पर दबाव डालने से दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हुई. इशरत ने पुलिस को स्वीकार किया कि जब जहर का असर हुआ और पति कमजोर हुआ, तब उसने उसका गला और छाती दबाकर हत्या को अंजाम दिया.

पुलिस ने क्या बताया?
लिंबायत थाना के पुलिस इंस्पेक्टर एन.के. कामलिया ने बताया कि 5 जनवरी 2026 को हत्या का मामला दर्ज किया गया. मृतक हैदर अली (39 वर्ष) मुंबई में मजदूरी करता था और परिवार सूरत में रहता था. इंस्पेक्टर के अनुसार, हैदर अली अपने काम के सिलसिले में महीने भर मुंबई में रहता और घर आने पर पत्नी को लगातार मानसिक और शारीरिक यातना देता था.

Advertisement

पत्नी ने क्या कहा?
इशरत ने पुलिस को बताया कि उसके पति की बर्बरता और प्रताड़ना अब असहनीय हो गई थी. उन्होंने कहा कि वह बार-बार सेक्सवर्धक गोलियां लेकर उसे पीड़ित करता और मारता था. इस बार उसने तय किया कि वह अपने पति को हमेशा के लिए खत्म करेगी. शुरू में जहर देकर हत्या की कोशिश की, लेकिन जब वह जीवित रहा, तब अंतिम कदम उठाकर उसका गला और छाती दबाकर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस ने इस मामले में हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इशरत को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मृतक के भाई ने इस मामले में सहयोग करते हुए पुलिस को पूरी जानकारी दी, जिससे हत्या का सच सामने आया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    Advertisement