सूरत में महिलाएं बनी रणचंडी, सड़क पर एक दूसरे को बाल पकड़कर घसीटा, चले लात मुक्के, VIDEO

सूरत के डिंडोली इलाके के चिंता चौक पर महिलाओं के बीच सड़क पर हुई मारपीट ने शहर में सनसनी फैला दी. लारी खड़ी करने के विवाद में शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि बीच-बचाव करने आए युवक को भी पीटा गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सूरत में महिलाएं बनी रणचंडी, सड़क पर एक दूसरे को बाल पकड़कर घसीटा
सूरत में महिलाएं बनी रणचंडी, सड़क पर एक दूसरे को बाल पकड़कर घसीटा (Photo: itg)

गुजरात के सूरत शहर में एक बार फिर सार्वजनिक सड़क पर कानून-व्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है.  डिंडोली इलाके में स्थित 'चिंता चौक' अपने नाम के अनुरूप ही लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया. यहां पर महिलाओं के बीच हुई हिंसक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि लारी  खड़ी करने को लेकर हुए विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया और सड़क पर ही ‘मल्ल युद्ध’ शुरू हो गया.

चार महिलाओं में हाथापाई

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह इलाका हमेशा ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही से व्यस्त रहता है. इसी दौरान चार महिलाओं के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही पलों में हाथापाई में बदल गई. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीन से चार महिलाएं एक महिला पर टूट पड़ीं. कोई बाल पकड़कर घसीटती दिखी तो कोई मुक्कों और लातों की बरसात करती नजर आई. सड़क के बीचों-बीच हुए इस झगड़े से अफरा-तफरी मच गई और वाहन चालकों को भी रुकना पड़ा.

बीच बचाव में गया शख्स भी पिटा

यह दृश्य इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग स्तब्ध रह गए. इसी दौरान भीड़ में से एक युवक ने साहस दिखाते हुए झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उग्र माहौल के कारण उसे भी मारपीट का शिकार होना पड़ा. बताया जा रहा है कि बीच-बचाव करने आए युवक को अन्य लोगों ने पीट दिया, जिससे हालात और बिगड़ गए.

लोग बनाते रहे वीडियो

घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, लेकिन अधिकांश लोग झगड़ा रोकने के बजाय अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने में व्यस्त दिखे. यही वजह रही कि इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. वीडियो में महिलाओं द्वारा एक-दूसरे के कपड़े खींचने, बाल पकड़कर पटकने और सड़क पर घसीटने जैसे दृश्य भी नजर आ रहे हैं, जो सामाजिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े करते हैं.

वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई

पूरा मामला डिंडोली पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है. पुलिस इंस्पेक्टर आर. जे. चुडासमा ने बताया कि मारपीट के संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है. प्राथमिक जांच में लारी खड़ी करने को लेकर विवाद की बात सामने आई है. पुलिस अब गवाहों से पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि हिंसा किसने शुरू की और इसके पीछे असली कारण क्या थे. फिलहाल, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है.
 

