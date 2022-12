Gujarat Election Results on ECI Website: बीजेपी को जबर्दस्त बढ़त, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चेक करें नतीजे

Gujarat Vidhan Sabha Election Results on Election Commission of India: गुजरात विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी को जबर्दस्त बढ़त हासिल हुई है. रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है. अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 27 साल की एंटी इनकंबेंसी को मात देकर एक बार फिर सरकार बनाएगी. कांग्रेस का दावा है कि लोग बीजेपी के शासन से परेशान हैं और इस बार उनको मौका मिलने वाला है. वहीं, आम आदमी पार्टी को भी भरोसा है कि वो सूबे की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने जा रही है. बता दें कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 1 दिसंबर को पहले जबकि 5 दिसंबर को दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान हुआ था.

How to Check Gujarat Election Results on ECI website

गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (Election Commission of India) की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किए जा सकते हैं. चुनाव आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर जाकर नतीजे चेक किए जा सकते हैं. वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक, सुबह 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर General Elections to Assembly constituency December 2002 पर क्लिक करें. उसके बाद आप संबंधित राज्य के नतीजे चेक कर सकते हैं.

How to check constituency Wise Result

सभी की दिलचस्पी है कि गुजरात में किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है. चुनाव आयोग ने रिजल्ट के रियलटाइम आंकड़े उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव से जुड़े आंकड़े चेक किए जा सकते हैं. जानिए क्या है तरीका

1. चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. General Elections to Assembly constituency December 2002 पर क्लिक करें.

3. क्लिक करते ही जो पेज खुलेगा, वहां गुजरात या हिमाचल प्रदेश में से कोई एक सिलेक्ट कर लें.

4. राज्य सिलेक्ट करते ही संबंधित स्टेट के नतीजे सामने आ जाएंगे.

5. फिर Constituencywise-All Candidates पर क्लिक करें. ऐसा करते ही हर विधानसभा के नतीजे देख सकेंगे.

Gujarat Election Results How to watch Live

आप आजतक चैनल पर सुबह 6 बजे से लाइव कवरेज देख सकते हैं. aajtak.in वेबसाइट पर भी पल-पल के अपडेट्स मिलते रहेंगे. इसके अलावा, आप आजतक यूट्यूब चैनल पर भी Live Streaming देख सकते हैं.

Gujarat Election Results Live Coverage देखने के लिए नीचे क्लिक करें

एग्जिट पोल्स का क्या है हाल

आज तक एक्सिस माय इंडिया (Aaj tak-axis my india) के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार फिर से बनने का अनुमान लगाया गया है. आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात में बीजेपी को 131-151 सीटें मिल सकती हैं. जबकि कांग्रेस को 16-30 सीटें और आम आदमी पार्टी को 9-21 सीटें मिलने का अनुमान है. बता दें कि गुजरात में पिछली बार 2017 चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थीं.

