PDPU के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थे पीएम मोदी, पूर्व छात्र ने शेयर की यादें

गुजरात के गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी (पीडीपीयू) का दीक्षांत समारोह था. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे. इसे लेकर पीडीपीयू के पूर्व छात्र और पुस्तक 'ऑन प्वाइंट नरेंद्र मोदी' पुस्तक के लेखक सुल्तान अलीमुद्दीन ने ट्वीट कर उनके साथ मुलाकात की अपनी यादें शेयर की हैं.

अलीमुद्दीन ने ट्वीट कर कहा है कि पीडीपीयू के सबसे पुराने छात्रों में से एक होने के कारण मेरे पास बहुत सी यादें हैं. इनमें उस मुलाकात की यादें भी शामिल हैं, जब मैंने उन्हें पवित्र कुरान भेंट की थी. नरेंद्र मोदी से मुलाकातों को याद करते हुए अलीमुद्दीन ने एक के बाद एक, सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए हैं और नरेंद्र मोदी की तारीफ की है.

अलीमुद्दीन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में मैंने एक मिनट के लिए असहज महसूस नहीं किया. वहां के वातावरण में असहज करने जैसा कुछ नहीं है. सारी चीजें व्यवस्थित हैं. लोग सहयोगी और मददगार थे. वातावरण में शांति थी और इसे महसूस भी किया जा सकता था. वहां कोई पूर्वाग्रह या असहिष्णुता नहीं थी. अलीमुद्दीन इतने पर ही नहीं रुके.

उन्होंने कहा है कि वहां धर्म के कारण मेरी राह में कोई बाधा नहीं थी. कॉलेज के दिनों को याद करते हुए अलीमुद्दीन ने कहा है कि साल 2008 में पढ़ने के लिए गुजरात आया था. कॉलेज में दो दर्जन से अधिक कार्यक्रमों के प्रबंधन, संचालन और प्रायोजन का जिम्मा मेरा रहा. इन आयोजनों के दौरान लोगों को साथ लेकर चलने या प्रबंधन में कोई समस्या नहीं हुई.

I won’t ever forget what Modi sir told me in December 2013- Do not give up, for the world will always put hurdles in your path. Make the hurdles your friend, if you want to make a mark in the long run. Follow your dreams, for nothing is unachievable in today’s world. pic.twitter.com/x7M7XJNWWo