गुजरात: BJP की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, सौराष्ट्र-कच्छ को प्रमुख प्रतिनिधित्व, महिलाओं को भी मिली जगह

गुजरात BJP के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने के लगभग दो महीने बाद अपनी नई टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. इस नई कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 10 मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष और कार्यालय मंत्री समेत कुल 27 सदस्यों को जगह दी गई है. ये टीम अनुभवी और युवा नेताओं का संतुलन दर्शाती है, साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान दिया गया है. नई टीम के गठन के पीछे पार्टी का उद्देश्य संगठन को मजबूती देना और आगामी चुनावों की तैयारी को बेहतर बनाना है.



नई टीम की प्रमुख विशेषता ये है कि 4 महामंत्रियों में से तीन सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र से हैं, जबकि एक मध्य गुजरात से चुना गया है. महामंत्री पद पर अनिरुद्ध दवे, प्रशांत कोराट, अजय ब्रह्मभट्ट और हितेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है.



पूर्व प्रवक्ता और विधायक भरत पंड्या को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो पार्टी में उनकी सक्रिय भूमिका को दिखाता है.

वहीं, लंबे समय से कोषाध्यक्ष रहे सुरेन्द्र पटेल की जगह अब परिंदु भगत के जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके साथ एक सह-कोषाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है.

महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर जोर



इस नई टीम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर जोर देते हुए 5 महिलाओं को शामिल किया गया है जो पार्टी की समावेशी नीति को मजबूत करता है.



गुजरात बीजेपी ने मीडिया विभाग में भी बदलाव किए हैं. अनिल पटेल को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि प्रशांत वाला मीडिया इंचार्ज के रूप में पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे.

हेमांग जोशी को नई जिम्मेदारी



इसके अलावा विभिन्न मोर्चों में भी नई नियुक्तियां हुई हैं. सांसद हेमांग जोशी को प्रदेश युवा मोर्चा का प्रमुख बनाया गया है, जबकि पूर्व मंत्री गणपत वसावा को एसटी मोर्चा की कमान सौंपी गई है.



ये नई टीम 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी और पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने टीम की घोषणा करते हुए कहा कि ये टीम गुजरात में बीजेपी की विचारधारा को और मजबूत करेगी तथा सभी वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाएगी.

---- समाप्त ----