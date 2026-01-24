गुजरात में हाइवे पर मौत का तांडव, ट्रक-SUV टक्कर में 6 लोगों की मौत

गुजरात के बनासकांठा में शनिवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे ने कई घरों की खुशियाँ छीन लीं. अबू–पालनपुर हाइवे पर एक बेकाबू ट्रक ने डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रही एसयूवी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयावह थी कि एसयूवी में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा शाम करीब सात बजे इकबालगढ़ गांव के पास हुआ. पुलिस के अनुसार ट्रक गुजरात से राजस्थान की ओर जा रहा था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गया और दूसरी लेन में आ रही एसयूवी से टकरा गया. टक्कर के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार गूंज उठी.

ट्रक-SUV टक्कर में 6 की मौत

अमीगढ़ थाने के इंस्पेक्टर पी.डी. गोहिल ने बताया कि एसयूवी में राजस्थान के नौ लोग सवार थे, जो पालनपुर एक मरीज के इलाज के लिए जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही यह यात्रा मातम में बदल गई. हादसे में एक महिला समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और दो पुरुष घायल हो गए हैं. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

डिवाइडर पार कर ट्रक ने मारी टक्कर

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिससे पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश तेज कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि फरार चालक तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके.

स्थानीय लोगों के अनुसार, टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक सुनाई दी. कई लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी.



