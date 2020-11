गुजरात: कोरोना संक्रमितों ने अस्पताल में ऐसे मनाई दिवाली, देखें वीडियो

दिवाली का त्योहार 14 नवंबर को पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया गया. इस बार की दिवाली हर बार की दिवाली से अलग रही. कोरोना वायरस महामारी के साए में दिवाली पर देश के कई इलाकों में आतिशबाजी प्रतिबंधित रही तो कई इलाकों में लोग प्रतिबंध के बावजूद जमकर आतिशबाजी करते नजर आए. इन सबके बीच बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी रही, जिनकी दिवाली अस्पताल में मनी.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गुजरात के वडोदरा में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों ने अस्पताल में ही डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों के बीच दिवाली मनाई. वडोदरा के सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल के कोरोना वार्ड में भी दिवाली मनाई गई. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीज चिकित्साकर्मियों के साथ झूमकर दिवाली मनाते नजर आ रहे हैं.

सर सयाजीराव गायकवाड़ कोविड -19 डेडिकेटेड सरकारी अस्पताल है. इस हॉस्पिटल के डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों ने त्योहार पर कोरोना के कारण अपनों से दूर कोरोना का उपचार करा रहे लोगों के बीच दिवाली मनाई. कोरोना वार्ड में भर्ती स्टेबल मरीजों के साथ डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों ने दिवाली मनाई.

#WATCH | Gujarat: COVID-19 patients and doctors celebrated #Diwali at Sir Sayajirao Hospital in Vadodra last night. pic.twitter.com/8gHsg0BMhl