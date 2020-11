केजरीवाल ने अक्षरधाम मंदिर में किया दिवाली पूजन, मंत्रियों ने भी लिया हिस्सा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कैबिेनेट सहयोगियों के साथ अक्षरधाम मंदिर में दिवाली की पूजा की. इस अवसर पर उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थीं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की थी कि पटाखा न फोड़ें क्योंकि इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है जिसका असर कोरोना मरीजों पर पड़ता है. दिवाली पूजन कार्यक्रम का टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारण किया गया.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, AAP के कई सांसद, विधायक और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी 'दिवाली पूजन' समारोह में शामिल हुए.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पुजारियों ने पूजा कार्यक्रम संपन्न कराया, जबकि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने अनुष्ठान में हिस्सा लिया. इस अवसर पर प्रख्यात गायक अनूप जलोटा ने 'आरती' और 'भजन' गाया.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, संपूर्ण दिल्ली ने एक साथ दिवाली पूजन किया. मंत्र जप की पवित्र ध्वनि ने अद्भुत जीवंतता पैदा की और दिल्ली के लोगों ने आशीर्वाद लिया.

#WATCH: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal along with his wife Sunita Kejriwal performs 'aarti' at Akshardham temple.#Diwali pic.twitter.com/XOROurI1J7