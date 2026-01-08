आवारा सांड का आतंक, मंदिर जा रही महिला को रौंदा, 5 अन्य को किया घायल

गुजरात में भरूच जिले के अंकलेश्वर के गड़खोल इलाके में अयप्पा मंदिर के पास अचानक एक सांड आ गया. सांड ने मंदिर में दर्शन करने आए कपल पर हमला कर दिया. जिसमें सबसे पहले महिला को निशाना बनाया गया और उस पर हमला किया गया.

महिला को बचाने आए पति पर भी सांड ने हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. इतना ही नहीं, आवारा सांड ने आसपास के स्थानिक लोगों और बाइकर्स का भी पीछा किया, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया. सांड करीब 15 मिनट तक बेकाबू रहा और इस दौरान कुल 5 लोग घायल हो गए.

पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सांड लोगों का पीछा करते हुए उन पर हमला करता दिख रहा है. सबसे पहले वह एक महिला का हमला करता है. उसका पति उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन सांड उसे रौंद देता है और फिर पति को भी गिरा देता है, फिर वह एक एक कर कई लोगों को घायल कर देता है.

घटना के बारे में पता चलने पर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को सूचित किया. फिलहाल नगर पालिका और अधिकारियों ने पूरे मामले में कार्रवाई की है. सड़क पर फिर रहे मवेशियों को पकड़ के लोगों को सुरक्षा के साथ राहत प्रदान करने की मांग उठ रही है.

