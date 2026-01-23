scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात के अमरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, ट्रैक पर रखे गए पत्थर और सीमेंट के पोल

गुजरात के अमरेली जिले में बड़ा रेल हादसा टल गया. खिजड़िया जंक्शन और चितल रेलवे स्टेशन के बीच भावनगर–पोरबंदर पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर और सीमेंट के पोल रखकर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई. लोको पायलट ने समय रहते खतरा देख इमरजेंसी ब्रेक लगाया. रेलवे और स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
सतर्कता से बची यात्रियों की जान.(Photo: Representational)
सतर्कता से बची यात्रियों की जान.(Photo: Representational)

गुजरात के अमरेली जिले में गुरुवार शाम एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया. भावनगर–पोरबंदर पैसेंजर ट्रेन (59560) को पटरी से उतारने की कोशिश की गई, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई. यह घटना खिजड़िया जंक्शन और चितल रेलवे स्टेशन के बीच खिजड़िया गांव के पास हुई.

ट्रेन जैसे ही इस हिस्से से गुजर रही थी, लोको पायलट की नजर रेलवे ट्रैक पर रखे पत्थरों और सीमेंट के पोल पर पड़ी. हालात को भांपते हुए लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिससे ट्रेन समय रहते रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया.

यह भी पढ़ें: बेटे की हरकतों से टूटा पिता का सब्र, हत्या कर खेत में दफनाया शव... एक महीने बाद अमरेली पुलिस ने खोला कत्ल का राज

सम्बंधित ख़बरें

father kills son Gujarat
बेटे की हरकतों से टूटा पिता का सब्र, हत्या कर खेत में दफनाया... एक महीने बाद खुला राज
two lions go hunting in residential area in amreli gujarat
रिहायशी इलाके में घुसे 2 शेर, मवेशियों पर बोला हमला, Video
वतन के रतन ने चुकाया 30 साल का कर्ज.(Photo:Screengrab)
अकेले पूरे गांव का चुका दिया लोन, 300 किसानों को बनाया कर्जमुक्त
लड़कियों के आश्रय स्थल में घुसा 12 फीट लंबा अजगर
python snake rescue
मानसिक रूप से बीमार लड़कियों के आश्रय स्थल में घुसा 12 फीट लंबा अजगर, मचा हड़कंप

लोको पायलट की सतर्कता से बची यात्रियों की जान

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रैक पर जानबूझकर भारी पत्थर और सीमेंट पोल रखे गए थे, जिससे साफ संकेत मिलता है कि किसी ने ट्रेन को पटरी से उतारने की नीयत से यह हरकत की थी. यदि समय पर ब्रेक नहीं लगाए जाते, तो ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी आशंका थी.

Advertisement

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं. जांच के लिए डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. अधिकारियों ने ट्रैक को पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद ही आगे की रेल आवाजाही बहाल की.

पुलिस जांच में जुटी, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

अमरेली के पुलिस अधीक्षक संजय खरात ने बताया कि यह एक गंभीर घटना है और एक बड़ा हादसा टल गया. शुरुआती जांच में यह स्थानीय शरारती तत्वों की करतूत लग रही है, लेकिन हर पहलू से जांच की जा रही है.

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), रेलवे एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

रेल सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस और रेलवे प्रशासन का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी साजिश को रोका जा सके. फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    Advertisement