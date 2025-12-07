scorecardresearch
 
24 रुपए रिफंड के चक्कर में गंवा दिए 87 हजार, महिला ने Zepto से ऑर्डर की थी सब्जी

अहमदाबाद में एक महिला को 24 रुपये के रिफंड के चक्कर में 87 हजार रुपये का साइबर फ्रॉड झेलना पड़ा. जेप्टो से ऑर्डर की गलती पर रिफंड पाने के लिए कस्टमर केयर नंबर इंटरनेट से खोजा. व्हाट्सएप के जरिए CUSTOMERSUPPORT.APK फाइल इंस्टॉल करवाई गई, जिससे बैंक विवरण लीक हुए और तीन अकाउंट से रुपये निकाल लिए गए. महिला ने तुरंत 1930 हेल्पलाइन और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

महिला ने बैंगन ऑर्डर किया था. (Photo: Representational)
अहमदाबाद में ऑनलाइन धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को 24 रुपए के रिफंड के चक्कर में करीब 87 हजार रुपए का नुकसान हो गया. जानकारी के अनुसार, चांदखेडा क्षेत्र में रहने वाली महिला ने जेप्टो से सब्जियां ऑर्डर की थीं, लेकिन छोटे बैंगन की जगह बड़े बैंगन मिलने पर उन्होंने उन्हें वापस करने की कोशिश की. 

डिलीवरी बॉय ने रिफंड देने से मना कर दिया था
डिलीवरी बॉय ने रिफंड देने से मना करते हुए कस्टमर केयर से बात करने की सलाह दी, और दावा किया कि उसके पास नंबर नहीं है. इसके बाद महिला ने इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर खोजा और एक व्यक्ति से बात कर दूसरा नंबर लिया. उस नंबर पर कॉल करने पर महिला से व्हाट्सएप के जरिए जानकारी मांगी गई और CUSTOMERSUPPORT.APK नामक फाइल भेजकर लिंक चेक करने को कहा गया. 

फाइल को इंस्टॉल करने पर महिला के बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी गई, जिसके बाद उनके तीनों बैंक खातों से कुल 87 हजार रुपए निकाले गए. बैंक से मैसेज आने पर महिला ने तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस में केस कराया.

