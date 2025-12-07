24 रुपए रिफंड के चक्कर में गंवा दिए 87 हजार, महिला ने Zepto से ऑर्डर की थी सब्जी

अहमदाबाद में ऑनलाइन धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को 24 रुपए के रिफंड के चक्कर में करीब 87 हजार रुपए का नुकसान हो गया. जानकारी के अनुसार, चांदखेडा क्षेत्र में रहने वाली महिला ने जेप्टो से सब्जियां ऑर्डर की थीं, लेकिन छोटे बैंगन की जगह बड़े बैंगन मिलने पर उन्होंने उन्हें वापस करने की कोशिश की.

और पढ़ें

डिलीवरी बॉय ने रिफंड देने से मना कर दिया था

डिलीवरी बॉय ने रिफंड देने से मना करते हुए कस्टमर केयर से बात करने की सलाह दी, और दावा किया कि उसके पास नंबर नहीं है. इसके बाद महिला ने इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर खोजा और एक व्यक्ति से बात कर दूसरा नंबर लिया. उस नंबर पर कॉल करने पर महिला से व्हाट्सएप के जरिए जानकारी मांगी गई और CUSTOMERSUPPORT.APK नामक फाइल भेजकर लिंक चेक करने को कहा गया.

फाइल को इंस्टॉल करने पर महिला के बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी गई, जिसके बाद उनके तीनों बैंक खातों से कुल 87 हजार रुपए निकाले गए. बैंक से मैसेज आने पर महिला ने तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस में केस कराया.

---- समाप्त ----