अहमदाबाद: तेज बाइक को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, कलाना गांव के दो गुटों में पथराव और 42 लोग हिरासत में

अहमदाबाद ग्राम्य के सानंद तालुका स्थित कलाना गांव में दो गुटों के बीच पथराव के बाद तनाव फैल गया. मामूली विवाद से शुरू हुआ मामला अगले दिन उग्र हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कॉम्बिंग की और अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया है. फिलहाल गांव में स्थिति शांत है.

दो गुटों में जमकर हुई गुटबाजी (Photo: Screengrab)
दो गुटों में जमकर हुई गुटबाजी (Photo: Screengrab)

अहमदाबाद  जिले के सानंद तालुका में स्थित कलाना गांव में दो गुटों के बीच पथराव की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया है और दोनों गुटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

जानकारी के अनुसार, कलाना गांव में कल शाम एक सामान्य बात को लेकर दो गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ था. बताया गया कि एक गुट का व्यक्ति बाइक लेकर जा रहा था, तभी दूसरे गुट के व्यक्ति ने उसे सामने देखने को लेकर सवाल किया. इसी बात पर कहासुनी शुरू हुई. उस समय पुलिस के अनुसार मामला शांत हो गया था और कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी.

कलाना गांव में दो गुटों के बीच पथराव

हालांकि, आज सुबह वही विवाद दोबारा उभर आया और दोनों गुट आमने सामने आ गए. देखते ही देखते मामला उग्र हो गया और दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया. पथराव की सूचना मिलते ही अहमदाबाद ग्राम्य के एसपी ओमप्रकाश जाट समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे.

स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस ने पूरे गांव में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई. पुलिस ने उपद्रव में शामिल लोगों को खेतों से हिरासत में लिया. फिलहाल गांव के कई मकान खाली बताए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. पुलिस के अनुसार, इस घटना में दो लोगों को सामान्य चोटें आई हैं. 

पुलिस ने 42 लोगों को हिरासत में लिया

अहमदाबाद ग्राम्य एसपी ओमप्रकाश जाट ने बताया कि कल दोपहर करीब 12 बजे पहली बार दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ था, जो आज पथराव तक पहुंच गया. पुलिस ने अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एसपी ने कहा कि फिलहाल गांव में शांति है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. पुलिस लगातार निगरानी कर रही है ताकि दोबारा कोई तनाव न फैले.

---- समाप्त ----
