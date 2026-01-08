मौत के मुंह से खींच लाई RPF की महिला जवान, चलती ट्रेन में चढ़ती बुजुर्ग की ऐसी बची जान

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की एक महिला जवान की सूझबूझ और फुर्ती से एक महिला यात्री की जान बच गई. यह घटना 6 जनवरी की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान महिला का पैर फिसल जाता है और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगती है.

यह घटना अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गेट नंबर 4 के पास सुबह करीब 09:40 बजे हुई. उस समय आरपीएफ की महिला हेड कॉन्स्टेबल जागृति चौधरी प्लेटफॉर्म के बीच गश्त पर तैनात थीं. उन्होंने एक महिला यात्री को चलती ट्रेन में चढ़ने से मना किया था, लेकिन महिला ने चेतावनी को नजरअंदाज कर लापरवाही से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की.

चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी

चलती ट्रेन में चढ़ते समय महिला यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के गैप में गिरने लगी. हालात बेहद गंभीर थे और कुछ ही पलों में बड़ा हादसा हो सकता था. उसी वक्त महिला हेड कॉन्स्टेबल जागृति चौधरी ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए साहसिक कदम उठाया.

उन्होंने बिना समय गंवाए महिला यात्री को पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे ट्रेन से दूर खींच लिया. उनकी त्वरित कार्रवाई से महिला प्लेटफॉर्म के नीचे दबने से बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया. मौके पर मौजूद यात्रियों ने भी राहत की सांस ली.

महाराष्ट्र की रहने वाली है महिला यात्री

बचाई गई महिला यात्री की पहचान पारवाता बाई के रूप में हुई है. उनकी उम्र करीब 65 वर्ष बताई गई है और वे महाराष्ट्र के येवतमाल, अमरावती की रहने वाली हैं. वह सवारी गाड़ी संख्या 22940 के S-4 कोच की सीट नंबर 64 पर ठाट बदनेरा से जामनगर की यात्रा कर रही थीं.

घटना के बाद महिला सुरक्षित पाई गई और किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई. आरपीएफ की इस त्वरित कार्रवाई की यात्रियों और रेलवे अधिकारियों ने सराहना की है.

आरपीएफ लगातार यात्रियों की सुरक्षा में तैनात

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान यात्रियों के जीवन, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए लगातार सतर्क रहते हैं. पिछले तीन दिनों में आरपीएफ ने कई सराहनीय कार्य किए हैं.

इनमें यात्रियों के कीमती सामान की सुरक्षित वापसी, चलती ट्रेन से गिरने से महिला यात्री की जान बचाना, भटकी हुई युवती को उसके परिजनों तक सुरक्षित पहुंचाना और नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में त्वरित रेस्क्यू जैसी कार्रवाइयां शामिल हैं. आरपीएफ की यह सतर्कता यात्रियों के लिए भरोसे की बड़ी वजह बन रही है.

