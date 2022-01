Delhi Weather: मकर संक्रांति से पहले दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर, कई इलाकों में कम हुई विजिबिलिटी

Delhi Weather Today: मकर संक्रांति से ठीक पहले राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ गई है. कई इलाकों में आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी में भी कमी आई है. लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है. कंपकंपाती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. इस तरह दिल्ली पर कोहरे और ठंड की दोहरी मार पड़ी है.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पालम इलाके में आज सुबह साढ़े चार बजे घना कोहरा देखा गया. इस दौरान विजिबिलिटी 50 मीटर से 100 मीटर की ही रही. उधर, राजधानी के सफदरजंग इलाके में सुबह सात बजे के दौरान घना कोहरा देखा गया. इस दौरान यहां की विजिबिलिटी तकरीबन 100 मीटर रही.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह से ही ठंड काफी देखी गई. राजपथ और लाजपत नगर इलाके में ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिला. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मौसम विभाग ने भी कोहरे के छाए रहने की संभावना जताई है.

♦ Fog observed (at 0530 hours IST of today): Very dense fog In isolated pockets over Punjab and UP; Dense fog in isolated pockets over Delhi(Palam), Bihar and Tripura and Moderate fog in isolated pockets over Delhi (Safdarjung), North Uttar Pradesh and West Madhya Pradesh.