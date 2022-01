Rain Weather Alert: उत्तर भारत के इन इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किलें, कड़ाके की ठंड के बीच होने जा रही बारिश

Rainfall Today, Weather Update: कड़ाके की सर्दी के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में आने वाले समय में बारिश हो सकती है. मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार सुबह बारिश की चेतावनी जारी की है. ठंड और बारिश के चलते इन इलाकों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

मौसम विभाग (IMD) ने आज सुबह ट्वीट करके जानकारी दी, ''अगले 2 घंटों के दौरान कुरुक्षेत्र (हरियाणा) सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर (यूपी) के आसपास क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी.'' इससे पहले मौसम विभाग ने यूपी के मेरठ में भी बारिश की संभावना जताई थी. वहीं, हरियाणा के करनाल, यूपी के शामली में भी बारिश होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई थी.

उधर, राजधानी दिल्ली की हवा बीते दिन की तुलना में आज फिर से खराब हो गई है. SAFAR इंडिया के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी से 'मध्यम' तक पहुंच गई है. आज राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 दर्ज किया गया है. राजधानी में दिवाली के पहले से ही हवा प्रदूषित होने लगी थी. कई बार एक्यूआई गंभीर कैटेगरी तक पहुंच गया था, लेकिन कई दिनों तक हुई बारिश की वजह से बीते दिनों दिल्ली की हवा साफ हो गई थी.

Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Kurukshetra (Haryana) Saharanpur, Deoband, Muzaffarnagar (UP) during next 2 hours (issued at 7:21 am): IMD