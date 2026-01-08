scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: मस्जिद के पास बवाल पर एक्शन तेज... 30 पत्थरबाजों की हुई पहचान, खंगाले गए 450 से ज्यादा वीडियो

दिल्ली के तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने करीब 30 पत्थरबाजों की पहचान की है. हिंसा के साढ़े चार सौ से अधिक वीडियो मिले हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है.

Advertisement
X
तुर्कमान गेट हिंसा के 30 पत्थरबाज CCTV और मोबाइल वीडियो से पहचाने गए (Photo: ITG)
तुर्कमान गेट हिंसा के 30 पत्थरबाज CCTV और मोबाइल वीडियो से पहचाने गए (Photo: ITG)

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के काम के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. इस मामले में अब तक करीब 30 पत्थरबाजों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मार रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, साढ़े चार सौ से अधिक वीडियो मिले हैं जिनमें हिंसा और पत्थरबाजी के विभिन्न विजुअल्स को कैप्चर किया गया है. ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स समेत हैं. 

हिंसा में बाहरी लोगों की भूमिका का शक

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा का नया वीडियो आया सामने
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने उत्तर भारत को जकड़ा (Photo: PTI)
ठंड बहुत प्रचंड है! शीतलहर की चपेट में दिल्ली-NCR से लेकर बिहार तक
Delhi Assembly LoP and AAP Leader Atishi
आतिशी के बयान पर बवाल... BJP ने स्पीकर को लिखा पत्र, कहा- सदस्यता की जाए रद्द
illegal construction
Faiz-e-Ilahi मस्जिद के पास रातभर चला Bulldozer
encroachment demolition near faiz elahi mosque in turkaman gate area
तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने को लेकर भारी तनाव

इन सबका विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे पता चला है कि हिंसा में केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि बाहरी लोग भी शामिल थे. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि कई पत्थरबाज तुर्कमान गेट के निवासी नहीं हैं. पुलिस को संदेह है कि सोशल मीडिया के जरिये हिंसा के लिए बाहर से लोगों को बुलाकर उन्हें उकसाया गया. इसी वजह से सोशल मीडिया गतिविधियों की भी व्यापक जांच की जा रही है.

अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार

Advertisement

अब तक पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान और समीर शामिल हैं. ये सभी चांदनी महल और दरियागंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

delhi
सैयद फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर सुरक्षाकर्मी पहरा देते हुए (Photo: PTI)

यह भी पढ़ें: '2000 लोगों की भीड़, हुई पत्थरबाजी...', तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन में कॉन्सटेबल की शिकायत पर FIR दर्ज

फरार आरोपियों की तलाश में SIT गठित

मामले की गंभीरता को देखते हुए, एक विशेष जांच टीम गठित की गई है जो ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और तकनीकी निगरानी की मदद से फरार आरोपियों की तलाश में लगी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, कई आरोपी डर के कारण अपने घर छोड़कर फरार हो चुके हैं.

पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था को खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया जाएगा. 

तुर्कमान गेट हिंसा के बाद इलाका छावनी में तब्दील

अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती कर दी गई है. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मामले को लेकर पूरी स्थिति पर नियंत्रण है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं.

Advertisement

अफवाह ने भड़काया तनाव, सोशल मीडिया की जांच तेज

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हिंसा की एक प्रमुख वजह सोशल मीडिया पर फैलाए गए एक झूठे अफवाह को माना जा रहा है. इस अफवाह में दावा किया गया था कि इलाके की मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई. 

अतिरिक्त बल तैनात, हालात पर कड़ी नजर

इसके कारण कई लोग सड़क पर उतर आए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. हालांकि, पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया. 

शांति बनाए रखने की अपील

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इलाके की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. अराजकता और हिंसा को रोकने के लिए अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति को काबू में रखा जा सके.

इस घटना ने सोशल मीडिया की भूमिका और अफवाहों के खतरों पर एक बार फिर ध्यान खींचा है. प्रशासन और पुलिस मिलकर स्थिति को सामान्य करने में लगे हुए हैं और जनता से शांति बनाए रखने का अपील कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement