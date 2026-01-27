Delhi Traffic: राजघाट के आसपास आज इन रास्तों पर जानें से बचें, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

यूरोपीय संघ (EU) के नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. जिसके मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के राजघाट और आसपास के इलाकों में आज, 27 जनवरी को सुबह के वक्त कुछ घंटों के लिए यातायात पर रोक रहेगी.
महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित आधिकारिक कार्यक्रम में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे. यह कार्यक्रम सुबह 9.15 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक चलेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है.
बता दें कि EU के प्रमुख नेता यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं. जो आज यानी 27 जनवरी को महात्मा गांधी स्मृति स्थल (राजघाट) जाएंगे और फूल चढ़ाकर बापू को श्रद्धांजलि देंगे. उसके बाद दिल्ली में भारत-EU शिखर सम्मेलन (समिट) की सह-अध्यक्षता करेंगे.
ट्रैफिक पर क्या असर पड़ेगा?
VIP काफिले और सुरक्षा के कारण कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक पर रोक रहेगी या रूट डायवर्जन होगा. आईटीओ चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक, राजघाट डीटीसी डिपो और आईपी फ्लाईओवर सहित प्रमुख चौराहों पर रूट डायवर्ट रहेगा.
वहीं, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, ITO चौक, दिल्ली गेट तक, शांतिवन चौक, IP फ्लाईओवर और असफ अली रोड (दिल्ली गेट से नेताजी सुभाष मार्ग तक)पर यातायात प्रभावित हो सकता है.
इसके अलावा शांतिवन चौक से निषाद राज मार्ग तक, गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर तक और राजघाट DTC डिपो से रिंग रोड बायपास जाने वाले रास्तों पर भी वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह है कि सुबह 9:15 से 12:30 बजे तक इन सड़कों पर जाने से बचें.