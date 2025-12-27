'217 करोड़ देने को तैयार, लेकिन...', महाठग सुकेश चंद्रशेखर का नया दांव, रंगदारी केस में दिया बड़ा ऑफर

जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के हाई-प्रोफाइल मामले में ऐसा दांव चला है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सुकेश ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा के सामने एक आवेदन दाखिल किया है.

कोर्ट में दाखिल किए गए आवेदन में सुकेश ने कहा है कि वह 200 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है. हालांकि, उसने यह भी साफ किया है कि यह रकम देने की पेशकश वह अपने कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना कर रहा है.

इसे अपने अपराध को स्वीकार करना नहीं माना जाए. यानी, सुकेश का कहना है कि पैसे देने की पेशकश का मतलब यह नहीं है कि वह खुद को दोषी मान रहा है, बल्कि वह यह कदम अलग कारणों से उठा रहा है. आवेदन में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि वह यह राशि बिना किसी पूर्वाग्रह और अपने कानूनी अधिकारों को प्रभावित किए बिना देने को तैयार है.

200 करोड़ रुपये की रंगदारी से जुड़े इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता से भारी रकम वसूलने के लिए दबाव और धोखाधड़ी का सहारा लिया. इस केस में पहले ही कई जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और सुकेश जेल में बंद है. अदालत में दाखिल आवेदन ने एक बार फिर इस हाई-प्रोफाइल केस को सुर्खियों में ला दिया है.

अदालत अब इस आवेदन पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई निर्णय लेगी. यह भी देखा जाएगा कि क्या शिकायतकर्ता इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं. फिलहाल, पटियाला हाउस कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई के दौरान कई अहम कानूनी पहलुओं पर चर्चा हो सकती है.

