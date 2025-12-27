scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'217 करोड़ देने को तैयार, लेकिन...', महाठग सुकेश चंद्रशेखर का नया दांव, रंगदारी केस में दिया बड़ा ऑफर

महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपये की रंगदारी से जुड़े मामले में ऐसा कदम उठाया है, जिसने पूरे केस की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा के समक्ष दाखिल आवेदन में सुकेश ने शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है.

Advertisement
X
सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट में दाखिल किया आवेदन. (File Photo: ITG)
सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट में दाखिल किया आवेदन. (File Photo: ITG)

जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के हाई-प्रोफाइल मामले में ऐसा दांव चला है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सुकेश ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा के सामने एक आवेदन दाखिल किया है.

कोर्ट में दाखिल किए गए आवेदन में सुकेश ने कहा है कि वह 200 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है. हालांकि, उसने यह भी साफ किया है कि यह रकम देने की पेशकश वह अपने कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना कर रहा है.

इसे अपने अपराध को स्वीकार करना नहीं माना जाए. यानी, सुकेश का कहना है कि पैसे देने की पेशकश का मतलब यह नहीं है कि वह खुद को दोषी मान रहा है, बल्कि वह यह कदम अलग कारणों से उठा रहा है. आवेदन में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि वह यह राशि बिना किसी पूर्वाग्रह और अपने कानूनी अधिकारों को प्रभावित किए बिना देने को तैयार है.

सम्बंधित ख़बरें

Bollywood actor Jacqueline Fernandez challenges high court decision
जैकलीन ने सुकेश से जुड़े केस में खटखटाया SC का दरवाजा, HC के फैसले को दी चुनौती
Sukesh Chandrasekhar
मंडोली जेल अधिकारी रिटायरमेंट के दिन सस्पेंड, सुकेश चंद्रशेखर को दी थी घड़ी पहनने की इजाजत
Sukesh Chandrasekhar
7640 करोड़ की आय पर देना चाहता हूं टैक्स, ठग सुकेश ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी
सुकेश ने जैकलिन के नाम लिखा पत्र (फाइल फोटो)
'मेरा इंतजार करो, दुनिया हमको साथ देखेगी', जैकलिन के नाम सुकेश चंद्रशेखर का क्रिसमस मैसेज
सुकेश चंद्रशेखर-फाइल फोटो
सुकेश चंद्रशेखर को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेगा महाठग

यह भी पढ़ें: जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Advertisement

200 करोड़ रुपये की रंगदारी से जुड़े इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता से भारी रकम वसूलने के लिए दबाव और धोखाधड़ी का सहारा लिया. इस केस में पहले ही कई जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और सुकेश जेल में बंद है. अदालत में दाखिल आवेदन ने एक बार फिर इस हाई-प्रोफाइल केस को सुर्खियों में ला दिया है.

अदालत अब इस आवेदन पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई निर्णय लेगी. यह भी देखा जाएगा कि क्या शिकायतकर्ता इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं. फिलहाल, पटियाला हाउस कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई के दौरान कई अहम कानूनी पहलुओं पर चर्चा हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement