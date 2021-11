Delhi Air Pollution: दिल्ली के आसमान में धुंध, 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी में हवा, AQI 372

Delhi Air Pollution Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है. दिवाली के पहले से ही जहरीली हवा में सांस लेने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है. इस बीच आज (मंगलवार) यानी 09 नवंबर को दिल्ली की हवा में मामूली सुधार हुआ है. राजधानी की हवा अब 'गंभीर' से 'बहुत खराब' स्थिति में आ गई है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 372 दर्ज किया गया है.

Delhi's air quality improves to 'very poor' from 'severe' category with Air Quality Index (AQI) standing at 372: System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR) Visual from Laxmi Nagar pic.twitter.com/FKAWhXdiue

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को शून्य और 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

Smoke and haze continue to cover Delhi sky with overall air quality in 'very poor' category today



Visuals from Akshardham and Ashram



(Data source: SAFAR) pic.twitter.com/3gienwouEY