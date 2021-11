Air Pollution: दिल्ली की हवा अब भी साफ नहीं, AQI का स्तर 432

Delhi AQI Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानि सोमवार को भी प्रदूषण से राहत नहीं है. दिवाली के चार दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पॉल्यूशन की चादर से धुंध छाई हुई है.

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसने दिल्ली की हवा की सेहत और बिगाड़ दी है. दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के आज (सोमवार) सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, आज भी राजधानी की हवा लगातार 'गंभीर श्रेणी' में बनी हुई है. दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 432 दर्ज किया गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में रविवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 436 दर्ज किया गया था.

Air quality deteriorates in Delhi; visuals from near India Gate this morning.



Overall air quality in the national capital continues to remain in the 'severe' category for the third consecutive day with Air Quality Index (AQI) standing at 432. pic.twitter.com/9Mhe7M46so