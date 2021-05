दिल्ली के एक और अस्पताल में ऑक्सीजन का 'महासंकट', कहा- स्टॉक खत्म

देश की राजधानी दिल्ली इस समय सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ रही है, बल्कि उसका सामना उस बिखरती स्वास्थ्य व्यवस्था से भी हो रहा है जिसकी वजह से हर मरीज दर-दर भटकने को मजबूर है. हर बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी है और मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है. अब स्थिति सुधरती उससे पहले खबर आ गई है कि दिल्ली के एक और अस्पताल में ऑक्सीजन का सिर्फ शाम 5 बजे तक का स्टॉक बचा है.

एक और अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट

दिल्ली के अस्पताल सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस ऐंड रिसर्च में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है. अस्पताल की तरफ से ट्वीट कर बताया गया है कि अब सिर्फ शाम 5 बजे तक की ऑक्सीजन बची है. प्रशासन ने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, PMO ऑफिस और आप नेता राघव चड्ढा को टैग कर रखा है. अपील की गई है कि अस्पताल को तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए. ये दिल्ली का पहला अस्पताल नहीं है जहां पर सिर्फ कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची हो. हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब लोग कोरोना से नही बल्कि समय रहते ऑक्सीजन ना मिलने से मर रहे हैं.

45 COVID patients admitted. Need liquid oxygen supply by 5 PM. Help!!

DM in case you can help.@ndtv @LtGovDelhi @raghav_chadha @PMOIndia @tehseenp @ArvindKejriwal @RajivMakhni @htTweets #SOSDelhi #COVIDEmergency #OxygenCrisis #OxygenShortage