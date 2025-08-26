'ईमानदारी को दबाने की कोशिश', सौरभ भारद्वाज के घर ED रेड पर भड़के केजरीवाल-सिसोदिया

आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर और उनसे संबंधित 13 लोकेशन्स पर मंगलवार सुबह ईडी ने रेड की है. उनपर स्वास्थ्य परियोजनाओं में घोटाले का आरोप लगाया गया है. केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में जुलाई में केस दर्ज किया और मामले की जांच चल रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी नेताओं ने इसका विरोध किया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा, "ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है" और ये कि, "AAP को टारगेट किया जा रहा है."

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक एक्स पोस्ट में कहा, "मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है. जिस तरह आप को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया. आप को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज "आप" की है. मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है. ये कभी नहीं होगा."

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, "AAP बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं. हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे."

केस उस समय का जब सौरभ मंत्री नहीं थे- आतिशी

पूर्व सीएम आतिशी ने भी सौरभ भारद्वाज के घर रेड पर प्रतिक्रिया दी और कहा, "आज सौरभ जी के यहां रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं - क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है. जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे. यानी पूरा केस ही झूठा है."

आतिशी ने सत्येंद्र जैन को लेकर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की याद दिलाई और कहा, "सत्येंद्र जी को भी तीन साल जेल में रखकर आखिरकार CBI/ED को क्लोज़र रिपोर्ट देनी पड़ी. इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठ और राजनीति से प्रेरित हैं."

रेड ध्यान भटकाने के लिए की गई- भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ईडी रेड का विरोध किया और एक्स पोस्ट में कहा, "आज सौरभ भारद्वाज पर रेड की गई, क्योंकि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है. ये रेड उस से ध्यान भटकाने के लिए की गई है."

AAP की ईमानदारी को दबाने की कोशिश- मनीष सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "याद कीजिए सत्येंद्र जैन को. तीन साल जेल में रखा गया, CBI और ED ने दिन-रात खंगाला, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला. सच्चाई ये है कि ये सारे केस फर्जी हैं. असली लड़ाई सच्चाई की नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी को दबाने की है."

