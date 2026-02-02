Amrit Udyan: फ्री में घूमें राष्ट्रपति भवन का गार्डन, अमृत उद्यान के टिकट से लेकर टाइमिंग तक जानें सबकुछ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के विंटर एनुअल्स एडिशन 2026 का उद्घाटन कर दिया है. हजारों फूलों से सजा अमृत उद्यान प्रकृति की सुंदरता से रूबरू कराता है. अमृत उद्यान (जिसे पहले मुगल गार्डन कहा जाता था) आम लोगों के लिए 3 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक खुला रहेगा.

और पढ़ें

क्या वीकेंड पर खुलता है अमृत उद्यान?

राष्ट्रपति भवन का गार्डन हफ्ते में छह दिन घूमने जा सकते हैं. उद्यान हर सोमवार को बंद रहेगा क्योंकि उस दिन सफाई और रखरखाव का काम होता है. साथ ही, होली के दिन 4 मार्च को भी अमृत उद्यान बंद रहेगा.

अमृत उद्यान की टाइमिंग क्या है?

अमृत उद्यान की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है. बता दें कि आखिरी एंट्री शाम 5 बजे तक ही है.

अमृत उद्यान घूमने के लिए कैसे बुक करें टिकट?

उद्यान में घूमना पूरी तरह मुफ्त है. टिकट बुकिंग केवल ऑनलाइन होगी. कोई स्पॉट पर बुकिंग नहीं होगी. लोग visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर जाकर पहले से स्लॉट बुक कर सकते हैं.

अमृत उद्यान कैसे पहुंचे?

सभी विजिटर्स के लिए एंट्री और एग्जिट राष्ट्रपति एस्टेट के गेट नंबर 35 से होगी. यह गेट नॉर्थ एवेन्यू के पास है. सुविधा के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक हर 30 मिनट में शटल बस चलेगी. आखिरी बस मेट्रो स्टेशन से शाम 4 बजे मिलेगी.

Advertisement

अमृत उद्यान में क्या है खास?

विजिटर्स के घूमने के लिए बाल वाटिका, प्लुमेरिया गार्डन, बैनियन गार्डन, बोंसाई गार्डन, बबलिंग ब्रुक, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन है. इस साल के उद्यान में ट्यूलिप के फूल और तरह-तरह के गुलाब के अलावा नई खासियतें हैं.बबलिंग ब्रुक नाम की एक खूबसूरत पानी की धारा है जिसमें झरने बने हैं.

अमृत उद्यान में क्या चीजे साथ लेकर जा सकते हैं?

विजिटर्स मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबी, पर्स/हैंडबैग, पानी की बोतल और छोटे बच्चों के लिए दूध की बोतल साथ लेकर जा सकते हैं. रास्ते में कई जगहों पर पीने का पानी, शौचालय और फर्स्ट एड/मेडिकल सुविधा उपलब्ध है.

आम लोगों के साथ विशेष श्रेणियों के लिए खुला रहेगा अमृत उद्यान?

राष्ट्रपति सचिवालय के आदेशानुसार, उद्यान विशेष श्रेणियों के लिए खुला रहेगा, जिनमें 3 मार्च को रक्षा कर्मियों, 5 मार्च को वरिष्ठ नागरिकों, 10 मार्च को महिलाओं और आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों और 13 मार्च को दिव्यांगजनों के लिए प्रवेश शामिल है.

---- समाप्त ----