कोरोना के बीच दिल्ली में रामलीला का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन

देश में फिलहाल त्योहारों का सीजन चल रहा है. हालांकि इस बीच कोरोना वायरस के कारण त्योहारों का सीजन भी काफी प्रभावित है. वहीं देश के कई इलाकों में कोरोना वायरस से जुड़े प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर रामलीला का आयोजन भी किया जा रहा है.

दिवाली से पहले देश में रामलीला का आयोजन भी काफी हर्षोल्लास के साथ किया जाता है. हालांकि इस साल देश के कई इलाकों में रामलीला का आयोजन नहीं किया जा रहा है. वहीं जहां किया जा रहा है वहां पर कोरोना वायरस के नियमों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है.

इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है. दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में रामलीला का आयोजन हो रहा है. जहां लोग कोरोना वायरस के नियमों का पालन करते हुए भी दिखे. लोगों ने मास्क लगाए हुए थे. इसके साथ ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखी.

Delhi: People attended the Ramlila event organised at Shastri Park yesterday.



An artist said, "We are following all the social distancing norms. We are glad that we got permission to perform our play, and people are also happy with the decision." #COVID19 pic.twitter.com/MGaI06KKWL