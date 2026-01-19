VIP सुरक्षा बटालियन का जवान गिरफ्तार, मासूम से बर्बरता का आरोप, मौत से जंग लड़ रही बच्ची

देश की राजधानी दिल्ली में CRPF की VIP सुरक्षा बटालियन में तैनात एक जवान और उसकी पत्नी को नोएडा पुलिस ने 10 साल की बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और वह निजी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है.

नोएडा में दिल दहला देने वाला मामला

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित बच्ची आरोपी जवान की पत्नी की रिश्तेदार है. उसे पश्चिम बंगाल से लाकर नोएडा स्थित CRPF कैंपस के भीतर एक घर में रखा गया था. अधिकारियों के अनुसार, बच्ची को बिना किसी आधिकारिक जानकारी के वहां रखा गया और उससे दंपती के बच्चों की देखभाल और घरेलू काम कराए जा रहे थे.

एफआईआर में बताया गया है कि 14 और 15 दिसंबर की रात बच्ची के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे उसे सिर, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं. हालत बिगड़ने पर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह अब भी जिंदगी की जंग लड़ रही है.

VIP सुरक्षा बटालियन का जवान गिरफ्तार

आरोपी जवान की पहचान कांस्टेबल तारिक अनवर के रूप में हुई है, जो CRPF की 235वीं बटालियन में तैनात है. घटना सामने आने के बाद CRPF ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. CRPF के प्रवक्ता ने कहा कि बल इस मामले में पुलिस को हर संभव सहयोग देगा और बच्ची के इलाज में भी पूरी मदद करेगा.

नोएडा पुलिस ने तारिक अनवर और उसकी पत्नी रिम्पा खातून के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 के तहत मामला दर्ज किया है, जो गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित है. दोनों को रविवार को गिरफ्तार किया गया.

