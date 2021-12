दिल्ली: टीचरों के साथ केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे सिद्धू, पूछा- कहां हो गुरु?

अगले साल चुनाव भले ही पंजाब में है, लेकिन जंग का मैदान दिल्ली बना हुआ है. आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया. सिद्धू दिल्ली के संविदा शिक्षकों की मांग को उठा रहे थे. इस धरने में उनके साथ संविदा शिक्षक मौजूद थे. बता दें कि इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के मोहाली में वहां के संविदा शिक्षकों का मुद्दा उठाये थे और पंजाब के संविदा शिक्षकों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था.

रविवार को बारी नवजोत सिंह सिद्धू की थी. सिद्धू अपने दल बल के साथ दिल्ली में केजरीवाल के घर से कुछ दूर पहुंचे और धरने पर बैठ गए. नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने अंदाज में पूछा- कहां हो गुरु? बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज यानी रविवार को गोवा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं.

An ounce of performance is worth a pound of preachment, practice what you preach @ArvindKejriwal Ji … Delhi School Teachers say they are treated as bonded labour & daily wagers, paid per day, no payment for holidays or weekends, No guarantee of contract, removed without notice ! pic.twitter.com/W4NieQbaMF