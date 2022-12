Delhi MCD Election Results Live Streaming: दिल्ली नगर निगम चुनाव नतीजों का पल-पल का अपडेट, यहां देखिए लाइव

दिल्ली नगर निगम चुनाव नतीजों के लिए मतगणना आज यानी 7 दिसंबर को है. आज घोषित होने वाले नतीजों में 250 वार्ड के कुल 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा. दिल्ली में हाल ही में परिसीमन के बाद ये पहला निकाय चुनाव है, जिसके लिए मतदान 4 दिसंबर (रविवार) को हुए थे. सोमवार को आए एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से आम आदमी पार्टी (AAP) गदगद है और एमसीडी की सत्ता पर काबिज होने के लिए आश्वस्त भी है, लेकिन अगर एग्जिट पोल्स का आकलन सही साबित हुआ तो एमसीडी में बीजेपी के 15 सालों का शासन खत्म हो जाएगा. बता दें कि 2017 के निकाय चुनाव में भाजपा ने 270 वार्डों में से 181 वार्डों में जीत दर्ज की थी. वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने 48 वार्ड और कांग्रेस ने 27 वार्ड जीते थे.

Delhi MCD Result: When and where to watch live coverage?

Election Commission वोटों की गिनती 8 बजे शुरू करेगा. मतगणना के लिए 42 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. Delhi MCD Election results Live coverage आप आजतक चैनल पर सुबह 6 बजे से लगातार देख सकते हैं. aajtak.in वेबसाइट पर भी पल-पल के अपडेट्स मिलते रहेंगे. इसके अलावा, आप आजतक यूट्यूब चैनल पर भी Live Streaming देख सकते हैं. Delhi MCD Results का लाइव कवरेज देखने के लिए नीचे क्लिक करें.

Exit Polls में क्या?

इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल्स के मुताबिक, दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं भाजपा को 69-91 सीटें मिल सकती हैं. साथ ही कांग्रेस को सिर्फ 3-7 सीटें मिलती दिख रही हैं. इसके अलावा अन्य के खाते में 5-9 सीटें जाने का अनुमान है. एग्जिट पोल के मुताबिक, MCD चुनावों में BJP को 35% वोट मिले तो वहीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिलने का अनुमान है. इसके अलावा कांग्रेस को 10% वोट मिलने की संभावना है.

दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022 में किसे कितनी सीट?

किस पार्टी ने उतारे कितने उम्मीदवार?

इन MCD चुनावों में 382 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा. बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर अपने-अपने कैंडिडेट उतारे, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 247 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे. इसके अलावा जेडीयू के 23 उम्मीदवार भी मैदान में थे. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी 15 कैंडिडेट चुनावी रण में उतारे थे. वहीं, बसपा ने 174, इंडियन मुस्लिम लीग ने 12, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 4, NCP ने 29 और SP, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने एक-एक सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतारे.