मयूर विहार फेस 2 में गंदे और बदबूदार पानी से दहशत, लोग बोले इंदौर जैसा हादसा न हो

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस 2 इलाके में इन दिनों लोग डर के साये में जी रहे हैं. यहां पीने के पानी में गंदगी, बदबू और कीड़े मिलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की हालत इतनी खराब है कि न तो उसे पिया जा सकता है और न ही हाथ धोने लायक माना जा सकता है. इंदौर में हुए हालिया हादसे के बाद यहां के लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

मयूर विहार फेस 2 की आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट संजीव ने बताया कि इलाके की पानी की पाइपलाइन पिछले करीब 40 सालों से नहीं बदली गई है. उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों से हालात बेहद खराब हैं. कई बार मोटर चलाने पर सीवर का गंदा पानी सीधे घरों में आ जाता है. इस वजह से लोग मोटर चलाने से भी डरते हैं.

पानी में गंदगी, बदबू और कीड़े मिलने की शिकायतें

पॉकेट सी और पॉकेट एफ के निवासियों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि दूषित पानी पीने के बाद कई लोग बीमार पड़े हैं. कुछ लोगों को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और इलाज के बाद ही छुट्टी मिल सकी. लोगों का कहना है कि पानी में कई बार कीड़े भी दिखाई देते हैं, जिससे डर और गुस्सा दोनों बढ़ रहा है.

दिल्ली में दूषित पानी बनी बड़ी समस्या

इलाके के लोगों और आरडब्ल्यूए सदस्यों ने सरकार से अपील की है कि इंदौर जैसा हादसा दिल्ली में न हो. उनका कहना है कि इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, सरकार को दूषित पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए. लोगों की मांग है कि पुरानी पाइपलाइन बदली जाए और साफ पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.

