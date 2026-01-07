scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मयूर विहार फेस 2 में गंदे और बदबूदार पानी से दहशत, लोग बोले इंदौर जैसा हादसा न हो

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस 2 में दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति से लोग डरे हुए हैं. आरडब्ल्यूए का कहना है कि 40 साल पुरानी पाइपलाइन और सीवर की समस्या के कारण घरों में गंदा पानी आ रहा है. लोगों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है.

Advertisement
X
गंदे पानी से परेशान दिल्लीवासी (Photo: Amarjeet Singh/ITG)
गंदे पानी से परेशान दिल्लीवासी (Photo: Amarjeet Singh/ITG)

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस 2 इलाके में इन दिनों लोग डर के साये में जी रहे हैं. यहां पीने के पानी में गंदगी, बदबू और कीड़े मिलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की हालत इतनी खराब है कि न तो उसे पिया जा सकता है और न ही हाथ धोने लायक माना जा सकता है. इंदौर में हुए हालिया हादसे के बाद यहां के लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

मयूर विहार फेस 2 की आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट संजीव ने बताया कि इलाके की पानी की पाइपलाइन पिछले करीब 40 सालों से नहीं बदली गई है. उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों से हालात बेहद खराब हैं. कई बार मोटर चलाने पर सीवर का गंदा पानी सीधे घरों में आ जाता है. इस वजह से लोग मोटर चलाने से भी डरते हैं.

पानी में गंदगी, बदबू और कीड़े मिलने की शिकायतें

सम्बंधित ख़बरें

उमा भरती ने एमपी पुलिस क्राइम ब्रांच पर उठाया सवाल
अपनों पर ही बरसीं उमा, बोलीं- आप बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे?
Indore water
'सबसे साफ शहर' में एक गिलास पानी बना काल... वो 10 लोग जिन्हें लील गया थाने के टॉयलेट का गंदा पानी!
RO में हुई ये गलती... फिर फिल्टर वॉटर की जगह गंदा पानी पीती रही महिला, लिवर डैमेज
Rishikesh: Pollution in the Ganges, when will it be cleaned?
ऋषिकेश में मैली गंगा पर सवाल, नदी में मिल रहा नाले का गंदा पानी; देखें रिपोर्ट
Nashik: Women brave their lives to draw dirty water from the well.
नासिक: जान जोखिम में डाल गंदा पानी पीने को क्यों मजबूर महिलाएं? देखें

पॉकेट सी और पॉकेट एफ के निवासियों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि दूषित पानी पीने के बाद कई लोग बीमार पड़े हैं. कुछ लोगों को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और इलाज के बाद ही छुट्टी मिल सकी. लोगों का कहना है कि पानी में कई बार कीड़े भी दिखाई देते हैं, जिससे डर और गुस्सा दोनों बढ़ रहा है.

Advertisement

दिल्ली में दूषित पानी बनी बड़ी समस्या

इलाके के लोगों और आरडब्ल्यूए सदस्यों ने सरकार से अपील की है कि इंदौर जैसा हादसा दिल्ली में न हो. उनका कहना है कि इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, सरकार को दूषित पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए. लोगों की मांग है कि पुरानी पाइपलाइन बदली जाए और साफ पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement