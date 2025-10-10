scorecardresearch
 

मणिपुर: मैतेई-कुकी विधायकों की मुलाकात के बाद सरकार गठन की कवायद तेज, दिल्ली में जुटे BJP विधायक

कई मैतेई विधायक कुकी विधायकों से संपर्क साध रहे हैं, ताकि सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके. सूत्रों के मुताबिक मणिपुर विधानसभा के स्पीकर सत्यब्रत ठाकुर और अन्य विधायकों ने दिल्ली में पूर्व कुकी मंत्री लेतपाओ हाओकिप से मुलाकात की है.

मैतेई-कुकी विधायकों की मुलाकात से बढ़ी मणिपुर में सियासी हलचल (Photo- ITG)
मैतेई-कुकी विधायकों की मुलाकात से बढ़ी मणिपुर में सियासी हलचल (Photo- ITG)

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को हटाने और नई सरकार के गठन के प्रयास तेज हो गए हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने और सरकार बनाने पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं.

'आज तक' को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मणिपुर में सरकार बनाने के लिए कई मैतेई विधायक सक्रिय रूप से कुकी विधायकों से संपर्क साध रहे हैं, ताकि सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके.

बताया जा रहा है कि मणिपुर विधानसभा के स्पीकर सत्यब्रत ठाकुर, विधायक ब्रोजन पाओनाम (वांगजिंग तेंथा) और रोबिंद्रो टोंगब्राम ने दिल्ली में पूर्व कुकी मंत्री लेतपाओ हाओकिप से मुलाकात की है. सूत्रों का कहना है कि ये विधायक बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मणिपुर में सरकार गठन के लिए पार्टी नेतृत्व को मना रहे हैं.

यह भी पढ़ें: मणिपुर में 16 कुकी गांवों के प्रधानों ने म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने का किया विरोध

शीर्ष नेताओं से मुलाकात

आज BJP के पांच प्रमुख विधायक बी.एल. संतोष से मुलाकात कर रहे हैं. इनमें पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, टीएच बिस्वजीत सिंह, गोविंददास कोंथौजम, टीएच सत्यव्रत और इबोमचा के. शामिल हैं.

इन विधायकों के करीबी सूत्रों ने 'आज तक' को बताया कि वे पार्टी नेताओं को यह विश्वास दिला रहे हैं कि मणिपुर में हालात धीरे-धीरे सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं और यह सरकार बनाने और राष्ट्रपति शासन हटाने का उपयुक्त समय है.

आपको बता दें कि 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की थी. संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक वैध होता है. इसके बाद अगस्त 2025 में इसे अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था.

