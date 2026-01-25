scorecardresearch
 
दिल्ली: घर से बाहर टहलने निकले शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर ही दम तोड़ा

शुरुआती जांच से पता चला है कि वारदात को आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया. दिल्ली पुलिस हमलावर की तलाश में जुट गई है.

X
35 वर्षीय समीर की गोली मारकर हत्या (Photo: ITG)
देश की राजधानी दिल्ली में शास्त्री पार्क इलाके के बुलंद मस्जिद बिहारी चौक पर शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब 35 वर्षीय समीर को अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया.

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने समीर पर चार से पांच राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पिछले 24 घंटे के भीतर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मर्डर की यह दूसरी घटना है.

शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि वारदात को आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया है. वहीं परिजनों के अनुसार, समीर खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकला था. थोड़ी ही देर बाद परिजनों को समीर की हत्या की खबर मिली.

घटना के बाद मामले की छानबीन में जुटी पुलिस. (Photo: Screengrab)
आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है. (Photo: Representational)
सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच जारी है. ( Photo: India Today)
गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर हाईटेक सुरक्षा इंतजाम (Photo: PTI)
वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दूसरी आपराधिक वारदात है, जिससे इलाके में दहशत है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भेज दिया है.

पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है. हर पहलू से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

