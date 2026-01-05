scorecardresearch
 
ससुराल में फंदे से लटका मिला दामाद का शव, विवाद के बीच पत्नी को पहुंचा था लेने

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके में 32 वर्षीय युवक की उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक पत्नी से चल रहे वैवाहिक विवाद को सुलझाने दिल्ली आया था. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में किसी साजिश के संकेत नहीं मिले हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया है और मामले की जांच जारी है.

ससुराल में फंदे से लटका मिला दामाद का शव (Photo: representational image)
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार,फिलहाल इस घटना में किसी साजिश या आपराधिक कृत्य के संकेत नहीं मिले हैं. प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद के चलते मानसिक तनाव की बात सामने आ रही है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9 बजे गौतमपुरी क्षेत्र से घरेलू विवाद को लेकर पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक युवक अपने ससुराल के घर के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कमरे में मृत पाया गया. मृतक की पहचान अजब सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला था.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, अजब सिंह अपनी पत्नी से चल रहे वैवाहिक विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से दिल्ली आया था और ससुराल पहुंचकर पत्नी को अपने साथ घर लौटने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, परिजनों द्वारा उसकी बात न मानने के बाद वह कथित तौर पर काफी तनाव में आ गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया.

जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया. आवश्यक प्रक्रिया के बाद पुलिस कमरे में पहुंची और युवक को मृत अवस्था में पाया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि अजब सिंह पिछले कुछ समय से पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक दबाव में था. मृतक के पिता सहित मौके पर मौजूद सभी परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं.

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की जबरदस्ती या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन मौत के सही कारणों की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है. पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इनक्वेस्ट कार्यवाही पूरी की जा रही है और सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.
 

