मम्मी ने कहा था सबको मार दो फिर मरना..., युवक ने मां, बहन और भाई को धतूरे वाला लड्डू खिलाकर ले ली जान

पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक 25 साल के युवक ने आर्थिक तंगी के चलते अपनी मां, बहन और नाबालिग भाई को धतूरा (एक जहरीला पौधा) मिला हुआ लड्डू खिलाकर मार डाला और बाद में पुलिस स्टेशन में अपना जुर्म कबूल कर लिया.पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है.

और पढ़ें

मां, भाई और बहन का मर्डर कर किया सरेंडर

पुलिस ने बताया कि आरोपी यशबीर सिंह ने शाम करीब 5 बजे लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करने की बात कबूल की. ​​पुलिस के अनुसार, यशबीर ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसका परिवार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और गुजारा करना मुश्किल हो रहा था. उसके ट्रक ड्राइवर पिता पिछले छह महीनों से परिवार के साथ नहीं रह रहे थे.

जीवन बीमा पॉलिसी और कई सुसाइड अटैम्प्ट का दावा

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने दावा किया कि उसने लगभग 1.5 करोड़ रुपये की सावधि जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी और पिछले दो महीनों में उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें एक्सिडेंट प्लॉट करना, सांप के काटने का दावा करना और हवा का इंजेक्शन लगाना शामिल था, लेकिन वह असफल रहा. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'उसने कहा कि उसकी मां ने एक दिन पहले उससे कहा था कि अगर वह मरना ही चाहता है, तो पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों को मार डाले और फिर मरे.' उन्होंने स्पष्ट किया कि ये दावे आरोपी के बयान पर आधारित हैं और इनकी पुष्टि की जा रही है.

Advertisement

मंदिर से धतूरा लाकर बनाया लड्डू



पुलिस ने बताया कि आरोपी के खुलासे के अनुसार, वह सोमवार सुबह यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास एक मंदिर में गया, पास के एक पौधे से धतूरे के बीज इकट्ठा किए और उसके लड्डू बनाए. इसके बाद उसने कथित तौर पर अपनी मां 46 साल की कविता, 24 साल की बहन मेघना और 14 साल के भाई मुकुल को ये लड्डू खिलाए. पुलिस ने बताया कि परिवार के तीनों सदस्यों के बेहोश हो जाने के बाद, आरोपी ने कथित तौर पर दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच घर पर ही मफलर से उनका गला घोंट दिया. पुलिस ने आगे बताया कि मां और भाई-बहनों की हत्या करने के बाद यशबीर कथित तौर पर पुलिस स्टेशन आया और सरेंडर कर दिया.

पत्नी भी हो सकती है आरोपी?

घटना के समय उसकी पत्नी घर पर नहीं थी लेकिन उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है और फोरेंसिक टीमों को घटनास्थल की जांच करने, सबूत इकट्ठा करने और मौत के सटीक कारण का पता लगाने के लिए तैनात किया गया है.

पुलिस को खुद दिखाई लाशें

अधिकारी ने आगे कहा, 'हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे और उसके पड़ोसियों से पूछताछ जारी है.' पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के संबंध में कोई पीसीआर कॉल प्राप्त नहीं हुई और आरोपी स्वयं अपराध की सूचना देने के लिए पुलिस स्टेशन आया था. सूचना मिलते ही कई पुलिस दल सुभाष चौक स्थित घर पहुंचे, जहां तीनों पीड़ितों के शव घर के अंदर मिले. वरिष्ठ अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या मौतें केवल गला घोंटने से हुई हैं या जैसा कि आरोपी ने दावा किया है, जहर का भी इसमें हाथ था. परिवार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.



---- समाप्त ----